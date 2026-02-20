Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:36 20.02.2026 (обновлено: 15:47 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/avangard-sibir-smotret-onlayn-20-fevralya-2075792171.html
"Авангард" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля
"Авангард" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Авангард" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля
Омский "Авангард" и "Сибирь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T15:36:00+03:00
2026-02-20T15:47:00+03:00
хоккей
сибирь
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054849277_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6c26c2708f05de88c1066cd81e6ee1e8.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054849277_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_1927860e59f374b3773833e513e47132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сибирь, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Сибирь, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Авангард" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккеист "Авангарда" Майкл Маклауд
Хоккеист Авангарда Майкл Маклауд - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Омский "Авангард" и "Сибирь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 20 февраля и начнется в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
20 февраля 2026 • начало в 16:30
Закончен (Б)
Авангард
2 : 11:0
Сибирь
18:03 • Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов)
18:07 • Энди Андреофф
(Nikita Baklashev, Anton Kosolapov)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСибирьАвангардКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала