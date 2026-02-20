Из-за непогоды в Москве десять авиарейсов задержали более чем на два часа

«

"Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток, по данным на 16.00 мск, обслужили 738 рейсов: 421 – на вылет, 317 – на прилет. Десять рейсов были задержаны на вылет более двух часов. По решению экипажа, один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме", - говорится в сообщении.