Из-за непогоды в Москве десять авиарейсов задержали более чем на два часа
18:08 20.02.2026
Из-за непогоды в Москве десять авиарейсов задержали более чем на два часа
Десять рейсов в столичных аэропортах задерживается более чем на два часа, экипаж одного рейса выполнил посадку на запасном аэродроме, сообщила Росавиация.
Из-за непогоды в Москве десять авиарейсов задержали более чем на два часа

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Десять рейсов в столичных аэропортах задерживается более чем на два часа, экипаж одного рейса выполнил посадку на запасном аэродроме, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. Позже другой специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что осадки в московском регионе продолжатся в пятницу.
"Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток, по данным на 16.00 мск, обслужили 738 рейсов: 421 – на вылет, 317 – на прилет. Десять рейсов были задержаны на вылет более двух часов. По решению экипажа, один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме", - говорится в сообщении.

Аэропорты продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены всем необходимым для борьба с непогодой. Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.
"Несмотря на прохождение пика непогоды, работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - подчеркнули в Росавиации.
На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

В очистке города от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк спецтехники.

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

Часть собранного снега сразу вывозится на снегоплавильные пункты для утилизации.

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

Уборка снега на Садовом кольце в Москве.

