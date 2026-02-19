https://ria.ru/20260219/zheneva-2075445707.html
В Кремле ответили на вопрос о содержании контактов, проведенных в Женеве
В Кремле ответили на вопрос о содержании контактов, проведенных в Женеве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что давать информацию о содержании состоявшихся в Женеве контактов главы российской делегации Владимира РИА Новости, 19.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о содержании контактов, проведенных в Женеве
Кремль не собирается давать информацию о содержании контактов в Женеве