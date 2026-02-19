Рейтинг@Mail.ru
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/zemletryasenie-2075373253.html
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 19.02.2026
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Персидского залива на юге Ирана, сообщает немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T07:18:00+03:00
2026-02-19T07:18:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
https://ria.ru/20260219/zemletryasenie-2075366296.html
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, персидский залив
В мире, Иран, Персидский залив
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Персидского залива на юге Ирана, сообщает немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ)
Землетрясение было зафиксировано в 03.43 по времени UTC (06.43 мск), очаг залегает на глубине десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Панорама острова Парамушир - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Вчера, 04:10
 
В миреИранПерсидский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала