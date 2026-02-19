https://ria.ru/20260219/zemletryasenie-2075373253.html
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Персидского залива на юге Ирана, сообщает немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) РИА Новости, 19.02.2026
