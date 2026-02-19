Рейтинг@Mail.ru
Тимур Иванов подал иск к Минобороны
09:37 19.02.2026 (обновлено: 13:03 19.02.2026)
Тимур Иванов подал иск к Минобороны
Тимур Иванов подал иск к Минобороны - РИА Новости, 19.02.2026
Тимур Иванов подал иск к Минобороны
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный по обвинению в растрате, решил через суд добиться отправки на фронт, пишет газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 19.02.2026
москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Тимур Иванов подал иск к Минобороны

Ъ: Тимур Иванов подал иск к Минобороны из-за отказа в отправке на СВО

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный по обвинению в растрате, решил через суд добиться отправки на фронт, пишет газета "Коммерсантъ".
"Иванов подал иск к Минобороны и Военному комиссариату Москвы в связи с игнорированием его заявления об отправке на СВО", — говорится в статье.
По информации издания, в июле 2025-го бывший замминистра попросил отправить его на СВО на должность, соответствующую воинскому званию майора. Через три месяца он получил отказ, в котором говорилось, что в группировке "Запад" нет должностей по его воинской специальности.
В ноябре Иванов отправил новое заявление, в котором выражал готовность служить на любой должности и в любом звании. На это обращение он никакого ответа не получил, хотя его должны были представить в течение 30 суток.
В иске, который Иванов направил в Мещанский районный суд Москвы, он просит признать незаконным бездействие военных и обязать их "совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта". Среди ответчиков, кроме Минобороны и военкомата, значится также Единый пункт отбора на контрактную службу.
Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025-го Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Кроме того, Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, а также в легализации денег и незаконном хранении оружия. Вину он не признает.
