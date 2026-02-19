Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне. Архивное фото

Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне

© AP Photo / Frank Augstein Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне

На Украине рассказали, для чего Залужный атаковал Зеленского

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Последние заявления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского говорят о его готовности бороться за пост главы страны, пишет украинское издание "Страна.ua".

"Интервью Залужного развеяло сомнения в том, что он готов участвовать в выборах, если они состоятся. Причем в качестве соперника Зеленского , а не его союзника", — сообщается в материале.

Отмечается, что официальных комментариев из офиса Зеленского до сих пор нет.

В среду Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины Великобритании , заявил изданию Associated Press, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.

Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.