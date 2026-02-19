Рейтинг@Mail.ru
22:55 19.02.2026
в мире
украина
великобритания
россия
валерий залужный
владимир зеленский
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
в мире, украина, великобритания, россия, валерий залужный, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, страна.ua, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, НАТО, Мирный план США по Украине
На Украине рассказали, для чего Залужный атаковал Зеленского

Заявления Залужного о Зеленском говорят о его президентских амбициях

© AP Photo / Frank AugsteinВалерий Залужный во время интервью AP в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Последние заявления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского говорят о его готовности бороться за пост главы страны, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Интервью Залужного развеяло сомнения в том, что он готов участвовать в выборах, если они состоятся. Причем в качестве соперника Зеленского, а не его союзника", — сообщается в материале.
Отмечается, что официальных комментариев из офиса Зеленского до сих пор нет.
В среду Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, заявил изданию Associated Press, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии ЕР Дмитрия Медведева, в противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного "верх одержат Соединенные Штаты Америки".
В миреУкраинаВеликобританияРоссияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныСтрана.uaНАТОМирный план США по Украине
 
 
