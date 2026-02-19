https://ria.ru/20260219/zaderzhanie-2075352488.html
Минюст США отказался комментировать задержание в Швеции россиянина
Минюст США отказался комментировать задержание в Швеции россиянина - РИА Новости, 19.02.2026
Минюст США отказался комментировать задержание в Швеции россиянина
Министерство юстиции США отказалось комментировать РИА Новости информацию о задержании гражданина РФ в Швеции по запросу Вашингтона. РИА Новости, 19.02.2026
