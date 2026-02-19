https://ria.ru/20260219/zaderzhanie-2075351751.html
Посольство США в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании
Посольство США в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании - РИА Новости, 19.02.2026
Посольство США в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании
Американское посольство в Израиле опровергло заявление журналиста Такера Карлсона о его задержании израильскими властями после интервью с послом США в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:44:00+03:00
2026-02-19T00:44:00+03:00
2026-02-19T00:44:00+03:00
в мире
израиль
сша
тель-авив
такер карлсон
майк хакаби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051379240_0:0:1336:752_1920x0_80_0_0_42a318a963f6d26c1ec6524898d31824.jpg
https://ria.ru/20260219/izrail-2075351414.html
https://ria.ru/20260115/karlson-2067965507.html
израиль
сша
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051379240_59:0:1279:915_1920x0_80_0_0_fd70d5ed365aef5dada89911dbff4c71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, тель-авив, такер карлсон, майк хакаби
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Такер Карлсон, Майк Хакаби
Посольство США в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании
Посольство США в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании в Тель‑Авиве
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Американское посольство в Израиле опровергло заявление журналиста Такера Карлсона о его задержании израильскими властями после интервью с послом США в Тель‑Авиве.
"Такер Карлсон
проходил паспортный контроль, где ему задавали те же вопросы, что и многим другим посетителям Израиля
, включая посла (Майкла) Хакаби и других дипломатов, в рамках обычного въезда и выезда из страны", - цитирует британский таблоид Daily Mail
заявление представителя посольства США
после инцидента в среду.
По информации таблоида, посольство также опровергло ранее появившиеся сообщения о том, что госдеп США якобы вынужден был просить визу для Карлсона, поскольку Израиль якобы изначально не хотел его пускать в страну.
Посол Хакаби также отметил в соцсети X ввиду инцидента, что все въезжающие в Израиль и выезжающие из страны проходят паспортный контроль, даже если у них есть дипломатический паспорт.
В среду Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби
в Тель-Авиве
. Консервативный журналист рассказал британскому таблоиду Daily Mail, что вскоре после интервью с послом израильские чиновники конфисковали его паспорт в аэропорту Бен-Гурион и увели его продюсера в комнату для допроса.