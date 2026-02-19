Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании - РИА Новости, 19.02.2026
00:44 19.02.2026
Посольство США в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании
Посольство США в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании
в мире, израиль, сша, тель-авив, такер карлсон, майк хакаби
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Такер Карлсон, Майк Хакаби
Посольство США в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании

Посольство США в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании в Тель‑Авиве

© AP Photo / Ross D. FranklinТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Такер Карлсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Американское посольство в Израиле опровергло заявление журналиста Такера Карлсона о его задержании израильскими властями после интервью с послом США в Тель‑Авиве.
"Такер Карлсон проходил паспортный контроль, где ему задавали те же вопросы, что и многим другим посетителям Израиля, включая посла (Майкла) Хакаби и других дипломатов, в рамках обычного въезда и выезда из страны", - цитирует британский таблоид Daily Mail заявление представителя посольства США после инцидента в среду.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Израиле опровергли информацию о задержании Такера Карлсона в аэропорту
00:37
По информации таблоида, посольство также опровергло ранее появившиеся сообщения о том, что госдеп США якобы вынужден был просить визу для Карлсона, поскольку Израиль якобы изначально не хотел его пускать в страну.
Посол Хакаби также отметил в соцсети X ввиду инцидента, что все въезжающие в Израиль и выезжающие из страны проходят паспортный контроль, даже если у них есть дипломатический паспорт.
В среду Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Консервативный журналист рассказал британскому таблоиду Daily Mail, что вскоре после интервью с послом израильские чиновники конфисковали его паспорт в аэропорту Бен-Гурион и увели его продюсера в комнату для допроса.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану
15 января, 07:02
 
В миреИзраильСШАТель-АвивТакер КарлсонМайк Хакаби
 
 
