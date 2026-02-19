Посольство США в Израиле опровергло заявление Карлсона о задержании

ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Американское посольство в Израиле опровергло заявление журналиста Такера Карлсона о его задержании израильскими властями после интервью с послом США в Тель‑Авиве.

Такер Карлсон проходил паспортный контроль, где ему задавали те же вопросы, что и многим другим посетителям Израиля , включая посла (Майкла) Хакаби и других дипломатов, в рамках обычного въезда и выезда из страны", - цитирует британский таблоид Daily Mail заявление представителя посольства США после инцидента в среду.

По информации таблоида, посольство также опровергло ранее появившиеся сообщения о том, что госдеп США якобы вынужден был просить визу для Карлсона, поскольку Израиль якобы изначально не хотел его пускать в страну.

Посол Хакаби также отметил в соцсети X ввиду инцидента, что все въезжающие в Израиль и выезжающие из страны проходят паспортный контроль, даже если у них есть дипломатический паспорт.