В Забайкалье возбудили дела против участников террористической ячейки - РИА Новости, 19.02.2026
09:00 19.02.2026
В Забайкалье возбудили дела против участников террористической ячейки
Против главарей и участников выявленной в исправительной колонии №7 в Забайкальском крае террористической ячейки возбуждены уголовные дела, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
россия
забайкальский край
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, забайкальский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Против главарей и участников выявленной в исправительной колонии №7 в Забайкальском крае террористической ячейки возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-бюро ФСИН РФ.
"СУ СК России по Забайкальскому краю в отношении всех фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем) УК РФ, в отношении организаторов дополнительно по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ", - сообщили в пресс-бюро ФСИН.
Отмечается, что также проводятся мероприятия, направленные на установление иных возможных преступлений задержанных.
Задержание жителя Челябинска, который готовил теракт под руководством украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
ФСБ задержала жителя Челябинска, готовившего теракт
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
