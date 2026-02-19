https://ria.ru/20260219/zabajkale-2075380225.html
В Забайкалье возбудили дела против участников террористической ячейки
Против главарей и участников выявленной в исправительной колонии №7 в Забайкальском крае террористической ячейки возбуждены уголовные дела, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T09:00:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
забайкальский край
происшествия, россия, забайкальский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
