В Забайкалье арестовали пятерых подозреваемых в терроризме

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Пятеро подозреваемых в рамках расследования дела о выявленной в исправительной колонии в Забайкалье террористической ячейке арестованы, еще двое продолжают отбывать наказания, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По ходатайству следствия в отношении пятерых подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое фигурантов в настоящее время продолжают отбывать наказание в исправительных колониях Забайкальского края", - сказала она.
Петренко добавила, что по местам жительства фигурантов уже прошли обыски, у них изъяли запрещенную литературу и мобильные телефоны, которые использовались для сбора и последующей передачи денег террористам и их пособникам.
Она также рассказала, что целями террористического сообщества являлись пропаганда и оправдание терроризма, поддержка деятельности запрещенных в России террористических организаций, а также подготовка к совершению преступлений указанной направленности.