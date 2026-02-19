В Забайкалье арестовали пятерых подозреваемых в терроризме

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Пятеро подозреваемых в рамках расследования дела о выявленной в исправительной колонии в Забайкалье террористической ячейке арестованы, еще двое продолжают отбывать наказания, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По ходатайству следствия в отношении пятерых подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое фигурантов в настоящее время продолжают отбывать наказание в исправительных колониях Забайкальского края", - сказала она.