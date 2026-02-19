Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье арестовали пятерых подозреваемых в терроризме - РИА Новости, 19.02.2026
09:00 19.02.2026 (обновлено: 10:42 19.02.2026)
В Забайкалье арестовали пятерых подозреваемых в терроризме
В Забайкалье арестовали пятерых подозреваемых в терроризме - РИА Новости, 19.02.2026
В Забайкалье арестовали пятерых подозреваемых в терроризме
Пятеро подозреваемых в рамках расследования дела о выявленной в исправительной колонии в Забайкалье террористической ячейке арестованы, еще двое продолжают... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье арестовали пятерых подозреваемых в терроризме

В Забайкалье арестовали пятерых подозреваемых в создании террористической ячейки

© Следком75Силовики разгромили законспирированную террористическую ячейку в одной из исправительных колоний Забайкальского края
Силовики разгромили законспирированную террористическую ячейку в одной из исправительных колоний Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Следком75
Силовики разгромили законспирированную террористическую ячейку в одной из исправительных колоний Забайкальского края
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Пятеро подозреваемых в рамках расследования дела о выявленной в исправительной колонии в Забайкалье террористической ячейке арестованы, еще двое продолжают отбывать наказания, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По ходатайству следствия в отношении пятерых подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое фигурантов в настоящее время продолжают отбывать наказание в исправительных колониях Забайкальского края", - сказала она.
Петренко добавила, что по местам жительства фигурантов уже прошли обыски, у них изъяли запрещенную литературу и мобильные телефоны, которые использовались для сбора и последующей передачи денег террористам и их пособникам.
Она также рассказала, что целями террористического сообщества являлись пропаганда и оправдание терроризма, поддержка деятельности запрещенных в России террористических организаций, а также подготовка к совершению преступлений указанной направленности.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Житель Москвы получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма
17 февраля, 10:32
 
