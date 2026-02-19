Ненавидели учителя и сверстники: настоящая судьба вундеркинда Поляковой

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ирину Полякову называли вундеркиндом, ей восхищались, ей пророчили великое будущее. Но за яркими способностями скрывалась глубокая личная драма.
Что пережила девочка-вундеркинд, которую хвалили только за достижения?
Инфаркт в первом классе
Ирина Полякова была долгожданным ребенком в семье военного инженера и учительницы начальных классов. Отец настоял, чтобы мать посвятила все время воспитанию дочери, отказавшись от работы.
© Фото : C.H. Barban
Иллюстрация к роману Жюля Верна
Уже в полтора года малышка хорошо говорила, освоила азбуку и букварь, а к двум научилась читать. В пять лет она "проглотила" все 26 томов Жюля Верна в библиотеке отца.
В шесть Ирина пошла в первый класс. Для девочки, выросшей под строгим контролем родителей, это стало настоящим испытанием. Одноклассники хоть и были старше всего на год, уже имели опыт общения в детском саду и легко находили общий язык. Ира же чувствовала себя чужой.
Усугубляло ситуацию то, что девочка значительно опережала сверстников в учебе. Первая учительница невзлюбила способную ученицу, особенно после того, как та поправила ее ошибки. Однажды, когда Ирина решила больше примеров, чем было задано, педагог в наказание велела переписать всю тетрадь по предмету заново.
"Придя домой, Ира села переписывать тетрадку, просидев в слезах до трех ночи", — вспоминает ее мать. Переживания не прошли для девочки даром.
С диагнозом "инфаркт" шестилетнего ребенка увезли в реанимацию. После этого случая мать вышла на работу в ту же школу, чтобы дочь была под присмотром. Но в работе времени на Иру не оставалось. Девочка сидела на задней парте и самостоятельно осваивала программу, далеко выходящую за рамки школьной.
Изгой среди сверстников
Ирина несколько раз перепрыгивала через классы. В седьмом, когда ей было девять, а одноклассникам по двенадцать, о необычной девочке написали в "Учительской газете", сняли сюжет для телевидения и прикрепили к ней психолога из Академии наук. Впрочем, тот больше изучал ее способности, чем помогал решать проблемы.
А проблем было множество. Одноклассники отказывались дружить с Ирой. Учителя постоянно ставили девочку в пример, ругая тех, кто недотягивал до ее уровня. В старших классах пропасть стала непреодолимой: сверстницы обсуждали отношения с мальчиками, а Ира жила учебой.
Последний звонок
"Я находила в учебе утешение, я зависела от нее, — признается Ирина сейчас. — Меня хвалили не просто за то, что я есть, а только за достижения".
Когда при содействии Академии наук Ирина перешла в престижную школу, стало чуть легче, но подружиться ни с кем она так и не смогла. Сверстники не упускали случая подшутить над странной девочкой, прятали ее портфель, выбрасывали пенал.
Единственной отдушиной были лагеря для одаренных детей. Ирина жила мечтой, что когда-нибудь все увидят в ней человека.
Борьба за свободу
В 14 лет Ирина поступила на экономический факультет МГУ по рекомендации того самого психолога.
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
В университете она поставила родителям условие: никто не должен знать ее настоящий возраст. Она отвоевала право носить ту одежду, которая нравится ей, краситься, как другие студентки. Полтора года она хранила тайну и смогла наконец обзавестись друзьями.
В 18 лет, получив диплом бакалавра, поступила в магистратуру и стала менеджером в иностранной компании. Карьера развивалась стремительно: она была одним из самых молодых руководителей в России. Но ментальные проблемы никуда не делись.
"Я не смогла самостоятельно преодолеть страх быть отвергнутой, — делится Ирина. — Рядом оказывались мужчины, пытавшиеся повысить самооценку за мой счет".
Выбраться удалось, только разобравшись в себе, научившись общаться и выстраивать личные границы. Своего сына она решила растить без давления, подарив ему нормальное детство.
Счастливый пример Льва Ландау
Самый титулованный советский вундеркинд — будущий нобелевский лауреат Лев Ландау. В 14 лет он поступил сразу на два факультета Бакинского университета — физико-математический и химический.
Как особо одаренного студента его перевели в Ленинградский университет, в 19 лет он стал аспирантом. В 38 лет Ландау — академик АН СССР, лауреат Ленинской и трех Сталинских премий. В 54 года он получил Нобелевскую премию по физике.
Академик Лев Ландау
Паша Коноплев и сломанная судьба
Паша Коноплев, едва появившись на свет, подхватил инфекцию, и врачи опасались слабоумия. Но в три года он уже решал в уме сложные примеры, в десять — щелкал физические задачи как орехи.
Из первого класса мальчик перешел сразу в четвертый, в 15 лет поступил в МГУ, в 18 участвовал в создании программы для компьютера БК-0010. Ему пророчили блестящее будущее.
Но организм не выдержал колоссальных нагрузок. Паша пытался покончить с собой, попал в психиатрическую больницу. Там и умер в 29 лет. Гениальный ум не смог справиться с простой человеческой болью.
Советский вундеркинд, студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Павел Коноплев
Ника Турбина — венецианский триумф
В 1980-е годы Ника Турбина была, пожалуй, самой известной девочкой в стране. Она начала писать стихи в четыре года. Благодаря поддержке Евгения Евтушенко в девять лет у нее вышел первый сборник, переведенный на 12 языков. Через полгода Ника получила "Золотого льва" на поэтическом фестивале в Венеции.
А в 16 лет, после нервного срыва, она сошлась с 76-летним психиатром из Швейцарии. Пыталась учиться — бросила. Потом были алкоголь, неудачная попытка самоубийства, после которой пришлось заново учиться ходить.
Юная поэтесса Ника Турбина
Трагедия на время всколыхнула интерес к поэтессе. Но в один из майских дней Ники не стало. Официально — несчастный случай.