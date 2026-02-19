Рейтинг@Mail.ru
Ненавидели учителя и сверстники: настоящая судьба вундеркинда Поляковой - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/vunderkind-2075255676.html
Ненавидели учителя и сверстники: настоящая судьба вундеркинда Поляковой
Ненавидели учителя и сверстники: настоящая судьба вундеркинда Поляковой - РИА Новости, 19.02.2026
Ненавидели учителя и сверстники: настоящая судьба вундеркинда Поляковой
Ирину Полякову называли вундеркиндом, ей восхищались, ей пророчили великое будущее. Но за яркими способностями скрывалась глубокая личная драма. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T06:00:00+03:00
2026-02-19T06:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075276843_0:273:1440:1083_1920x0_80_0_0_cbdd4d31990e9db348385724bcfd3540.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075276843_0:232:1441:1312_1920x0_80_0_0_63c8648a1be43ede0704d16869f68f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Ненавидели учителя и сверстники: настоящая судьба вундеркинда Поляковой

© Фото : соцсети Ирины ПоляковойИрина Полякова
Ирина Полякова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : соцсети Ирины Поляковой
Ирина Полякова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ирину Полякову называли вундеркиндом, ей восхищались, ей пророчили великое будущее. Но за яркими способностями скрывалась глубокая личная драма.
Что пережила девочка-вундеркинд, которую хвалили только за достижения?

Инфаркт в первом классе

Ирина Полякова была долгожданным ребенком в семье военного инженера и учительницы начальных классов. Отец настоял, чтобы мать посвятила все время воспитанию дочери, отказавшись от работы.
© Фото : C.H. BarbanИллюстрация к роману Жюля Верна
Иллюстрация к роману Жюля Верна - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : C.H. Barban
Иллюстрация к роману Жюля Верна
Уже в полтора года малышка хорошо говорила, освоила азбуку и букварь, а к двум научилась читать. В пять лет она "проглотила" все 26 томов Жюля Верна в библиотеке отца.
В шесть Ирина пошла в первый класс. Для девочки, выросшей под строгим контролем родителей, это стало настоящим испытанием. Одноклассники хоть и были старше всего на год, уже имели опыт общения в детском саду и легко находили общий язык. Ира же чувствовала себя чужой.
Усугубляло ситуацию то, что девочка значительно опережала сверстников в учебе. Первая учительница невзлюбила способную ученицу, особенно после того, как та поправила ее ошибки. Однажды, когда Ирина решила больше примеров, чем было задано, педагог в наказание велела переписать всю тетрадь по предмету заново.
"Придя домой, Ира села переписывать тетрадку, просидев в слезах до трех ночи", — вспоминает ее мать. Переживания не прошли для девочки даром.
CC BY 2.0 / woodleywonderworks / Девочка делает домашнее задание
Девочка делает домашнее задание - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
CC BY 2.0 / woodleywonderworks /
Девочка делает домашнее задание
С диагнозом "инфаркт" шестилетнего ребенка увезли в реанимацию. После этого случая мать вышла на работу в ту же школу, чтобы дочь была под присмотром. Но в работе времени на Иру не оставалось. Девочка сидела на задней парте и самостоятельно осваивала программу, далеко выходящую за рамки школьной.

Изгой среди сверстников

Ирина несколько раз перепрыгивала через классы. В седьмом, когда ей было девять, а одноклассникам по двенадцать, о необычной девочке написали в "Учительской газете", сняли сюжет для телевидения и прикрепили к ней психолога из Академии наук. Впрочем, тот больше изучал ее способности, чем помогал решать проблемы.
А проблем было множество. Одноклассники отказывались дружить с Ирой. Учителя постоянно ставили девочку в пример, ругая тех, кто недотягивал до ее уровня. В старших классах пропасть стала непреодолимой: сверстницы обсуждали отношения с мальчиками, а Ира жила учебой.
© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкПоследний звонок
Последний звонок - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Последний звонок
"Я находила в учебе утешение, я зависела от нее, — признается Ирина сейчас. — Меня хвалили не просто за то, что я есть, а только за достижения".
Когда при содействии Академии наук Ирина перешла в престижную школу, стало чуть легче, но подружиться ни с кем она так и не смогла. Сверстники не упускали случая подшутить над странной девочкой, прятали ее портфель, выбрасывали пенал.
Единственной отдушиной были лагеря для одаренных детей. Ирина жила мечтой, что когда-нибудь все увидят в ней человека.

Борьба за свободу

В 14 лет Ирина поступила на экономический факультет МГУ по рекомендации того самого психолога.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
В университете она поставила родителям условие: никто не должен знать ее настоящий возраст. Она отвоевала право носить ту одежду, которая нравится ей, краситься, как другие студентки. Полтора года она хранила тайну и смогла наконец обзавестись друзьями.
В 18 лет, получив диплом бакалавра, поступила в магистратуру и стала менеджером в иностранной компании. Карьера развивалась стремительно: она была одним из самых молодых руководителей в России. Но ментальные проблемы никуда не делись.
"Я не смогла самостоятельно преодолеть страх быть отвергнутой, — делится Ирина. — Рядом оказывались мужчины, пытавшиеся повысить самооценку за мой счет".
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВыпускники МГУ
Выпускники МГУ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Выпускники МГУ
Выбраться удалось, только разобравшись в себе, научившись общаться и выстраивать личные границы. Своего сына она решила растить без давления, подарив ему нормальное детство.

Счастливый пример Льва Ландау

Самый титулованный советский вундеркинд — будущий нобелевский лауреат Лев Ландау. В 14 лет он поступил сразу на два факультета Бакинского университета — физико-математический и химический.
Как особо одаренного студента его перевели в Ленинградский университет, в 19 лет он стал аспирантом. В 38 лет Ландау — академик АН СССР, лауреат Ленинской и трех Сталинских премий. В 54 года он получил Нобелевскую премию по физике.
© РИА Новости / Сомов Юрий | Перейти в медиабанкАкадемик Лев Ландау
Академик Лев Ландау - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сомов Юрий
Перейти в медиабанк
Академик Лев Ландау

Паша Коноплев и сломанная судьба

Паша Коноплев, едва появившись на свет, подхватил инфекцию, и врачи опасались слабоумия. Но в три года он уже решал в уме сложные примеры, в десять — щелкал физические задачи как орехи.
Из первого класса мальчик перешел сразу в четвертый, в 15 лет поступил в МГУ, в 18 участвовал в создании программы для компьютера БК-0010. Ему пророчили блестящее будущее.
Но организм не выдержал колоссальных нагрузок. Паша пытался покончить с собой, попал в психиатрическую больницу. Там и умер в 29 лет. Гениальный ум не смог справиться с простой человеческой болью.
© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкСоветский вундеркинд, студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Павел Коноплев
Советский вундеркинд, студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Павел Коноплев - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в медиабанк
Советский вундеркинд, студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Павел Коноплев

Ника Турбина — венецианский триумф

В 1980-е годы Ника Турбина была, пожалуй, самой известной девочкой в стране. Она начала писать стихи в четыре года. Благодаря поддержке Евгения Евтушенко в девять лет у нее вышел первый сборник, переведенный на 12 языков. Через полгода Ника получила "Золотого льва" на поэтическом фестивале в Венеции.
А в 16 лет, после нервного срыва, она сошлась с 76-летним психиатром из Швейцарии. Пыталась учиться — бросила. Потом были алкоголь, неудачная попытка самоубийства, после которой пришлось заново учиться ходить.
© РИА Новости / Л. Калинина | Перейти в медиабанкЮная поэтесса Ника Турбина
Юная поэтесса Ника Турбина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Л. Калинина
Перейти в медиабанк
Юная поэтесса Ника Турбина
Трагедия на время всколыхнула интерес к поэтессе. Но в один из майских дней Ники не стало. Официально — несчастный случай.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала