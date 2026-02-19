Ненавидели учителя и сверстники: настоящая судьба вундеркинда Поляковой

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ирину Полякову называли вундеркиндом, ей восхищались, ей пророчили великое будущее. Но за яркими способностями скрывалась глубокая личная драма.

Что пережила девочка-вундеркинд, которую хвалили только за достижения?

Инфаркт в первом классе

Ирина Полякова была долгожданным ребенком в семье военного инженера и учительницы начальных классов. Отец настоял, чтобы мать посвятила все время воспитанию дочери, отказавшись от работы.

Уже в полтора года малышка хорошо говорила, освоила азбуку и букварь, а к двум научилась читать. В пять лет она "проглотила" все 26 томов Жюля Верна в библиотеке отца.

В шесть Ирина пошла в первый класс. Для девочки, выросшей под строгим контролем родителей, это стало настоящим испытанием. Одноклассники хоть и были старше всего на год, уже имели опыт общения в детском саду и легко находили общий язык. Ира же чувствовала себя чужой

Усугубляло ситуацию то, что девочка значительно опережала сверстников в учебе. Первая учительница невзлюбила способную ученицу, особенно после того, как та поправила ее ошибки. Однажды, когда Ирина решила больше примеров, чем было задано, педагог в наказание велела переписать всю тетрадь по предмету заново.

"Придя домой, Ира села переписывать тетрадку, просидев в слезах до трех ночи", — вспоминает ее мать. Переживания не прошли для девочки даром.

С диагнозом "инфаркт" шестилетнего ребенка увезли в реанимацию. После этого случая мать вышла на работу в ту же школу, чтобы дочь была под присмотром. Но в работе времени на Иру не оставалось. Девочка сидела на задней парте и самостоятельно осваивала программу, далеко выходящую за рамки школьной.

Изгой среди сверстников

Ирина несколько раз перепрыгивала через классы. В седьмом, когда ей было девять, а одноклассникам по двенадцать, о необычной девочке написали в "Учительской газете", сняли сюжет для телевидения и прикрепили к ней психолога из Академии наук. Впрочем, тот больше изучал ее способности, чем помогал решать проблемы.

А проблем было множество. Одноклассники отказывались дружить с Ирой. Учителя постоянно ставили девочку в пример, ругая тех, кто недотягивал до ее уровня. В старших классах пропасть стала непреодолимой: сверстницы обсуждали отношения с мальчиками, а Ира жила учебой.

"Я находила в учебе утешение, я зависела от нее, — признается Ирина сейчас. — Меня хвалили не просто за то, что я есть, а только за достижения".

Когда при содействии Академии наук Ирина перешла в престижную школу, стало чуть легче, но подружиться ни с кем она так и не смогла. Сверстники не упускали случая подшутить над странной девочкой, прятали ее портфель, выбрасывали пенал.

Единственной отдушиной были лагеря для одаренных детей. Ирина жила мечтой, что когда-нибудь все увидят в ней человека.

Борьба за свободу

В 14 лет Ирина поступила на экономический факультет МГУ по рекомендации того самого психолога.

В университете она поставила родителям условие: никто не должен знать ее настоящий возраст. Она отвоевала право носить ту одежду, которая нравится ей, краситься, как другие студентки. Полтора года она хранила тайну и смогла наконец обзавестись друзьями.

В 18 лет, получив диплом бакалавра, поступила в магистратуру и стала менеджером в иностранной компании. Карьера развивалась стремительно: она была одним из самых молодых руководителей в России. Но ментальные проблемы никуда не делись.

"Я не смогла самостоятельно преодолеть страх быть отвергнутой, — делится Ирина. — Рядом оказывались мужчины, пытавшиеся повысить самооценку за мой счет".

Выбраться удалось, только разобравшись в себе, научившись общаться и выстраивать личные границы. Своего сына она решила растить без давления, подарив ему нормальное детство.

Счастливый пример Льва Ландау

Самый титулованный советский вундеркинд — будущий нобелевский лауреат Лев Ландау . В 14 лет он поступил сразу на два факультета Бакинского университета — физико-математический и химический.

Как особо одаренного студента его перевели в Ленинградский университет, в 19 лет он стал аспирантом. В 38 лет Ландау — академик АН СССР, лауреат Ленинской и трех Сталинских премий. В 54 года он получил Нобелевскую премию по физике.

Паша Коноплев и сломанная судьба

Паша Коноплев , едва появившись на свет, подхватил инфекцию, и врачи опасались слабоумия. Но в три года он уже решал в уме сложные примеры, в десять — щелкал физические задачи как орехи.

Из первого класса мальчик перешел сразу в четвертый, в 15 лет поступил в МГУ, в 18 участвовал в создании программы для компьютера БК-0010. Ему пророчили блестящее будущее.

Но организм не выдержал колоссальных нагрузок. Паша пытался покончить с собой, попал в психиатрическую больницу . Там и умер в 29 лет. Гениальный ум не смог справиться с простой человеческой болью.

Ника Турбина — венецианский триумф

В 1980-е годы Ника Турбина была, пожалуй, самой известной девочкой в стране. Она начала писать стихи в четыре года. Благодаря поддержке Евгения Евтушенко в девять лет у нее вышел первый сборник, переведенный на 12 языков. Через полгода Ника получила "Золотого льва" на поэтическом фестивале в Венеции.

А в 16 лет, после нервного срыва, она сошлась с 76-летним психиатром из Швейцарии. Пыталась учиться — бросила. Потом были алкоголь, неудачная попытка самоубийства, после которой пришлось заново учиться ходить.