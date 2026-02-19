Рейтинг@Mail.ru
"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет в Москве в мае
Волейбол
 
17:22 19.02.2026 (обновлено: 17:42 19.02.2026)
"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет в Москве в мае
"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет в Москве в мае
Решающие матчи "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдут в мае в Москве, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
https://ria.ru/20260218/voleybol-2075317611.html
спорт, динамо (москва), локомотив (калининград), кубок россии по волейболу среди женщин
Волейбол, Спорт, Динамо (Москва), Локомотив (Калининград), Кубок России по волейболу среди женщин
"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет в Москве в мае

"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет с 12 по 17 мая в Москве

© Fotolia / Sociopat_empatВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Fotolia / Sociopat_empat
Волейбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Решающие матчи "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдут в мае в Москве, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола.
Решающая стадия соревнований пройдет с 12 по 17 мая на волейбольной арене "Динамо".
Действующим обладателем Кубка России является новосибирский "Локомотив".
