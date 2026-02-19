https://ria.ru/20260219/voleybol-2075545079.html
"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет в Москве в мае
"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет в Москве в мае - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет в Москве в мае
Решающие матчи "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдут в мае в Москве, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T17:22:00+03:00
2026-02-19T17:22:00+03:00
2026-02-19T17:42:00+03:00
волейбол
спорт
динамо (москва)
локомотив (калининград)
кубок россии по волейболу среди женщин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142130/16/1421301656_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fa35c4aaf486a57f91c34664450ac722.jpg
https://ria.ru/20260218/voleybol-2075317611.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142130/16/1421301656_142:0:1919:1333_1920x0_80_0_0_c601876647ca4ab8e4bc5b3874c98422.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, динамо (москва), локомотив (калининград), кубок россии по волейболу среди женщин
Волейбол, Спорт, Динамо (Москва), Локомотив (Калининград), Кубок России по волейболу среди женщин
"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет в Москве в мае
"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет с 12 по 17 мая в Москве