Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов
2026-02-19T11:03:00+03:00
2026-02-19T11:03:00+03:00
2026-02-19T11:16:00+03:00
снегопад в москве
москва
евгений тишковец
общество
москва
2026
Снегопад в Москве, Москва, Евгений Тишковец, Общество
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает в условиях аномального снегопада и ограниченной видимости, возможны корректировки в расписании рейсов на прилет и вылет, сообщили в воздушной гавани.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве
может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"В московском регионе наблюдается аномальный снегопад с метелью. Аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях, на аэродроме введены процедуры работы в условиях ограниченной видимости... Международный аэропорт "Внуково" принимает все меры по выполнению расписания, при этом безусловным приоритетом остается безопасность полетов. Возможны дальнейшие корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет", - говорится в пресс-релизе
аэропорта.
Командиры некоторых воздушных судов, вылеты которых запланированы из "Внуково", приняли решение об их переносе или отмене, следуя внутренним регламентам и инструкциям. Пассажиры обслуживаются в соответствии с федеральными авиационными правилами, они обеспечены горячим питанием и водой, при необходимости организовывается размещение в гостиницах.
"Все службы переведены на усиленный режим работы, задействованы дополнительная спецтехника и личный состав. С начала суток пять раз проводилась контрольная очистка взлетно-посадочных полос", - говорится в сообщении.