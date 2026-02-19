Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает в условиях аномального снегопада и ограниченной видимости, возможны корректировки в расписании рейсов на прилет и вылет, сообщили в воздушной гавани.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.

"В московском регионе наблюдается аномальный снегопад с метелью. Аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях, на аэродроме введены процедуры работы в условиях ограниченной видимости... Международный аэропорт "Внуково" принимает все меры по выполнению расписания, при этом безусловным приоритетом остается безопасность полетов. Возможны дальнейшие корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет", - говорится в пресс-релизе аэропорта.

Командиры некоторых воздушных судов, вылеты которых запланированы из "Внуково", приняли решение об их переносе или отмене, следуя внутренним регламентам и инструкциям. Пассажиры обслуживаются в соответствии с федеральными авиационными правилами, они обеспечены горячим питанием и водой, при необходимости организовывается размещение в гостиницах.