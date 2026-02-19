Рейтинг@Mail.ru
Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов - РИА Новости, 19.02.2026
11:03 19.02.2026 (обновлено: 11:16 19.02.2026)
Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов
Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов
Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов
Аэропорт "Внуково" работает в условиях аномального снегопада и ограниченной видимости, возможны корректировки в расписании рейсов на прилет и вылет, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2026
Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов

Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов из-за снега

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Терминал аэропорта "Внуково"
Терминал аэропорта Внуково
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Терминал аэропорта "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает в условиях аномального снегопада и ограниченной видимости, возможны корректировки в расписании рейсов на прилет и вылет, сообщили в воздушной гавани.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Собянин назвал ситуацию со снегопадом в Москве сложной
Вчера, 10:50
"В московском регионе наблюдается аномальный снегопад с метелью. Аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях, на аэродроме введены процедуры работы в условиях ограниченной видимости... Международный аэропорт "Внуково" принимает все меры по выполнению расписания, при этом безусловным приоритетом остается безопасность полетов. Возможны дальнейшие корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет", - говорится в пресс-релизе аэропорта.
Командиры некоторых воздушных судов, вылеты которых запланированы из "Внуково", приняли решение об их переносе или отмене, следуя внутренним регламентам и инструкциям. Пассажиры обслуживаются в соответствии с федеральными авиационными правилами, они обеспечены горячим питанием и водой, при необходимости организовывается размещение в гостиницах.
"Все службы переведены на усиленный режим работы, задействованы дополнительная спецтехника и личный состав. С начала суток пять раз проводилась контрольная очистка взлетно-посадочных полос", - говорится в сообщении.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
Вчера, 10:25
 
Снегопад в Москве, Москва, Евгений Тишковец, Общество
 
 
Заголовок открываемого материала