В Департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке провели обыск - РИА Новости, 19.02.2026
10:50 19.02.2026 (обновлено: 11:01 19.02.2026)
В Департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке провели обыск
Правоохранители проводят следственные действия в департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах... РИА Новости, 19.02.2026
владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия, дальневосточный фо
Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Дальневосточный ФО
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Правоохранители проводят следственные действия в департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Проходят следственные действия, идет обыск", - сказал собеседник.
ВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)РоссияДальневосточный ФО
 
 
