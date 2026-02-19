https://ria.ru/20260219/vladivostok-2075407902.html
В Департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке провели обыск
В Департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке провели обыск - РИА Новости, 19.02.2026
В Департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке провели обыск
Правоохранители проводят следственные действия в департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:50:00+03:00
2026-02-19T10:50:00+03:00
2026-02-19T11:01:00+03:00
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
россия
дальневосточный фо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260217/opg-2074896595.html
владивосток
россия
дальневосточный фо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия, дальневосточный фо
Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Дальневосточный ФО
В Департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке провели обыск
Обыск проводится в департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке