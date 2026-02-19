https://ria.ru/20260219/uchastniki-2075392634.html
В Челябинской области осудили четверых участников ОПГ
В Челябинской области осудили четверых участников ОПГ - РИА Новости, 19.02.2026
В Челябинской области осудили четверых участников ОПГ
Суд в Челябинской области назначил наказание от 10,5 до 11 лет колонии строгого режима четверым участникам преступной группировки, обвиняемым в грабежах,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:05:00+03:00
2026-02-19T10:05:00+03:00
2026-02-19T10:05:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20260214/opg-2074347151.html
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, россия
Происшествия, Челябинская область, Россия
В Челябинской области осудили четверых участников ОПГ
Участники ОПГ на Урале получили сроки за грабежи и нападения на бизнесменов
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев - РИА Новости. Суд в Челябинской области назначил наказание от 10,5 до 11 лет колонии строгого режима четверым участникам преступной группировки, обвиняемым в грабежах, вымогательствах и разбоях в отношении бизнесменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ России.
"Еманжелинским городским судом Челябинской области
... двое виновных приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет, двое других - к 10 годам 6 месяцам каждый. Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, в 2024 году были задержаны четверо активных участников группировки. Установлено, что они, являясь участниками организованного преступного формирования, длительное время занимались грабежами, вымогательствами, разбойными нападениями, а также похищениями и запугиваниями жертв. Преступления зачастую совершались в отношении предпринимателей с применением оружия и насилия с причинением вреда здоровью разной степени тяжести.
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в, г, з" части 2 статьи 126 (похищение человека), частью 2 статьи 162 (разбой группой лиц), пунктом "б" части 3 статьи 163 (вымогательство в особо крупном размере) УК РФ
, уточняется в сообщении.