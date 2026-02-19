В Челябинской области осудили четверых участников ОПГ

ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев - РИА Новости. Суд в Челябинской области назначил наказание от 10,5 до 11 лет колонии строгого режима четверым участникам преступной группировки, обвиняемым в грабежах, вымогательствах и разбоях в отношении бизнесменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ России.

По данным УФСБ, в 2024 году были задержаны четверо активных участников группировки. Установлено, что они, являясь участниками организованного преступного формирования, длительное время занимались грабежами, вымогательствами, разбойными нападениями, а также похищениями и запугиваниями жертв. Преступления зачастую совершались в отношении предпринимателей с применением оружия и насилия с причинением вреда здоровью разной степени тяжести.