В Челябинской области осудили четверых участников ОПГ - РИА Новости, 19.02.2026
10:05 19.02.2026
В Челябинской области осудили четверых участников ОПГ
В Челябинской области осудили четверых участников ОПГ - РИА Новости, 19.02.2026
В Челябинской области осудили четверых участников ОПГ
Суд в Челябинской области назначил наказание от 10,5 до 11 лет колонии строгого режима четверым участникам преступной группировки, обвиняемым в грабежах,... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия, челябинская область, россия
Происшествия, Челябинская область, Россия
В Челябинской области осудили четверых участников ОПГ

Участники ОПГ на Урале получили сроки за грабежи и нападения на бизнесменов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев - РИА Новости. Суд в Челябинской области назначил наказание от 10,5 до 11 лет колонии строгого режима четверым участникам преступной группировки, обвиняемым в грабежах, вымогательствах и разбоях в отношении бизнесменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ России.
"Еманжелинским городским судом Челябинской области... двое виновных приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет, двое других - к 10 годам 6 месяцам каждый. Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, в 2024 году были задержаны четверо активных участников группировки. Установлено, что они, являясь участниками организованного преступного формирования, длительное время занимались грабежами, вымогательствами, разбойными нападениями, а также похищениями и запугиваниями жертв. Преступления зачастую совершались в отношении предпринимателей с применением оружия и насилия с причинением вреда здоровью разной степени тяжести.
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в, г, з" части 2 статьи 126 (похищение человека), частью 2 статьи 162 (разбой группой лиц), пунктом "б" части 3 статьи 163 (вымогательство в особо крупном размере) УК РФ, уточняется в сообщении.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Приморье задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у участников СВО
14 февраля, 09:23
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
