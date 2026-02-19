Рейтинг@Mail.ru
В Турции задержали итальянского журналиста, работавшего в Донбассе
23:59 19.02.2026
В Турции задержали итальянского журналиста, работавшего в Донбассе
Итальянский журналист Андреа Лучиди, работавший в Донбассе, задержан в Турции, сообщил МИД Италии.
в мире
турция
донбасс
италия
турция
донбасс
италия
в мире, турция, донбасс, италия
В мире, Турция, Донбасс, Италия
© iStock.com / Vitalij Sova Автомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
МИЛАН, 19 фев - РИА Новости. Итальянский журналист Андреа Лучиди, работавший в Донбассе, задержан в Турции, сообщил МИД Италии.
Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России,
"Генеральное консульство Италии в Стамбуле следит за делом итальянского журналиста Андреа Лучиди, который был задержан сегодня днем ​​турецкой полицией вместе с другими коллегами разных национальностей и доставлен в центр депортации под Стамбулом, где, как предполагается, он в настоящее время содержится", - говорится в сообщении итальянского МИД.

МИД Италии и генконсульство в Стамбуле, как отмечается, поддерживают связь с местными властями для сбора всей информации и обеспечения того, чтобы Лучиди как гражданин Италии получил необходимую консульскую помощь.
Лучиди был онлайн в Telegram 9 часов назад и не ответил на сообщения корреспондента РИА Новости.
Сотрудники полиции во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Журналиста, арестованного в Турции, обвиняют в оскорблении президента
