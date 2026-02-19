https://ria.ru/20260219/turtsija-2075630340.html
В Турции задержали итальянского журналиста, работавшего в Донбассе
В Турции задержали итальянского журналиста, работавшего в Донбассе
Итальянский журналист Андреа Лучиди, работавший в Донбассе, задержан в Турции, сообщил МИД Италии. РИА Новости, 19.02.2026
МИЛАН, 19 фев - РИА Новости. Итальянский журналист Андреа Лучиди, работавший в Донбассе, задержан в Турции, сообщил МИД Италии.
Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России,
«
"Генеральное консульство Италии в Стамбуле следит за делом итальянского журналиста Андреа Лучиди, который был задержан сегодня днем турецкой полицией вместе с другими коллегами разных национальностей и доставлен в центр депортации под Стамбулом, где, как предполагается, он в настоящее время содержится", - говорится в сообщении итальянского МИД.
МИД Италии и генконсульство в Стамбуле, как отмечается, поддерживают связь с местными властями для сбора всей информации и обеспечения того, чтобы Лучиди как гражданин Италии получил необходимую консульскую помощь.
Лучиди был онлайн в Telegram 9 часов назад и не ответил на сообщения корреспондента РИА Новости.