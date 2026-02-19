В Турции задержали итальянского журналиста, работавшего в Донбассе

«

"Генеральное консульство Италии в Стамбуле следит за делом итальянского журналиста Андреа Лучиди, который был задержан сегодня днем ​​турецкой полицией вместе с другими коллегами разных национальностей и доставлен в центр депортации под Стамбулом, где, как предполагается, он в настоящее время содержится", - говорится в сообщении итальянского МИД.