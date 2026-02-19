Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание женщины Олимпиада 2026: трансляция произвольной программы
Фигурное катание
 
21:00 19.02.2026 (обновлено: 01:04 20.02.2026)
Фигурное катание на Олимпиаде: прямой эфир произвольной программы женщин
Фигурное катание женщины Олимпиада 2026: трансляция произвольной программы
Фигурное катание на Олимпиаде: прямой эфир произвольной программы женщин
На Олимпийских играх 19 февраля ведущие фигуристки мира, включая россиянку Аделию Петросян, разыграют медали в женском одиночном катании. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
спорт
анонсы и трансляции матчей
Фигурное катание на Олимпиаде: прямой эфир произвольной программы женщин

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На Олимпийских играх 19 февраля ведущие фигуристки мира, включая россиянку Аделию Петросян, разыграют медали в женском одиночном катании.

Где смотреть

Посмотреть выступления фигуристок можно в прямом эфире Okkо с 21:00 по московскому времени. Также доступна текстовая трансляция на сайте ISU.

Во сколько выйдет на лед Петросян

Российская фигуристка начнет прокат в 00:16 по московскому времени.

Какое место занимает Аделия после короткой программы

Она идет пятой, получив от судей во вторник 72.89 балла.
Как Петросян выиграть золото: полный расклад сил перед олимпийской битвой
Вчера, 14:15

Как прошла тренировка в четверг

В тренировочном прогоне произвольной программы Аделия сегодня продемонстрировала каскад тройной лутц - двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскад тройной флип - тройной тулуп и сольный флип в три оборота.
По окончании проката под музыку произвольной программы Петросян исполнила два чистых четверных тулупа, один - в каскаде с двойным тулупом.

Расписание выступлений фигуристок в произвольной программе

Разминка 1:
  • 21:08–21:16: Лорин Шильд (Франция)
  • 21:16–21:24: Ливия Кайзер (Швейцария)
  • 21:24–21:31: Мария Сенюк (Израиль)
  • 21:31–21:39: Кимми Репон (Швейцария)
  • 21:39–21:47: Чжан Жуйян (Китай)
  • 21:47–21:55: Екатерина Куракова (Польша)
Разминка 2:
  • 22:03–22:11: Лара Наки Гутманн (Италия)
  • 22:11–22:19: Ольга Микутина (Австрия)
  • 22:19–22:26: Юлия Заутер (Румыния)
  • 22:26–22:34: Иида Кархунен (Финляндия)
  • 22:34–22:42: Син Чжи А (Южная Корея)
  • 22:42–22:50: Эмбер Гленн (США)
Разминка 3:
  • 23:13–23:21: Софья Самоделкина (Казахстан)
  • 23:21–23:29: Нина Пинцарроне (Бельгия)
  • 23:29–23:36: Нина Петрыкина (Эстония)
  • 23:36–23:44: Ли Хэ Ин (Южная Корея)
  • 23:44–23:52: Изабо Левито (США)
  • 23:52–00:00: Луна Хендрикс (Бельгия)
Разминка 4 (20 февраля):
  • 00:08–00:16: Анастасия Губанова (Грузия)
  • 00:16–00:24: АДЕЛИЯ ПЕТРОСЯН
  • 00:24–00:32: Монэ Тиба (Япония)
  • 00:32–00:41: Алиса Лю (США)
  • 00:41–00:49: Каори Сакамото (Япония)
  • 00:49–00:57: Ами Накаи (Япония)
Как откатала Петросян произвольную

Аделия в итоге набрала 141,64 балла. Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
Суммарно фигуристка заработала 214,53 балла.

Олимпийские итоги

  1. АЛИСА ЛЮ (226,79; 76,59+150,20)
  2. Каори Сакамото (224,90; 77,23+147,67)
  3. Ами Накаи (219,16; 78,71+140,45)
Россиянка Аделия Петросян стала шестой.
Теннисистка Мария Шарапова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Шарапова посетит выступление Петросян на Олимпиаде
Вчера, 20:09
 
Фигурное катание
 
