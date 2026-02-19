Фигурное катание на Олимпиаде: прямой эфир произвольной программы женщин

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На Олимпийских играх 19 февраля ведущие фигуристки мира, включая россиянку Аделию Петросян, разыграют медали в женском одиночном катании.

Где смотреть

Во сколько выйдет на лед Петросян

Российская фигуристка начнет прокат в 00:16 по московскому времени.

Какое место занимает Аделия после короткой программы

Она идет пятой, получив от судей во вторник 72.89 балла.

Как прошла тренировка в четверг

В тренировочном прогоне произвольной программы Аделия сегодня продемонстрировала каскад тройной лутц - двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскад тройной флип - тройной тулуп и сольный флип в три оборота.

По окончании проката под музыку произвольной программы Петросян исполнила два чистых четверных тулупа, один - в каскаде с двойным тулупом.

Расписание выступлений фигуристок в произвольной программе

Разминка 1:

21:08–21:16: Лорин Шильд (Франция)

21:16–21:24: Ливия Кайзер (Швейцария)

21:24–21:31: Мария Сенюк (Израиль)

21:31–21:39: Кимми Репон (Швейцария)

21:39–21:47: Чжан Жуйян (Китай)

21:47–21:55: Екатерина Куракова (Польша)

Разминка 2:

22:03–22:11: Лара Наки Гутманн (Италия)

22:11–22:19: Ольга Микутина (Австрия)

22:19–22:26: Юлия Заутер (Румыния)

22:26–22:34: Иида Кархунен (Финляндия)

22:34–22:42: Син Чжи А (Южная Корея)

22:42–22:50: Эмбер Гленн (США)

Разминка 3:

23:13–23:21: Софья Самоделкина (Казахстан)

23:21–23:29: Нина Пинцарроне (Бельгия)

23:29–23:36: Нина Петрыкина (Эстония)

23:36–23:44: Ли Хэ Ин (Южная Корея)

23:44–23:52: Изабо Левито (США)

23:52–00:00: Луна Хендрикс (Бельгия)

Разминка 4 (20 февраля):

00:08–00:16: Анастасия Губанова (Грузия)

00:16–00:24: АДЕЛИЯ ПЕТРОСЯН

00:24–00:32: Монэ Тиба (Япония)

00:32–00:41: Алиса Лю (США)

00:41–00:49: Каори Сакамото (Япония)

00:49–00:57: Ами Накаи (Япония)

Как откатала Петросян произвольную

Аделия в итоге набрала 141,64 балла. Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.

Суммарно фигуристка заработала 214,53 балла.

Олимпийские итоги

АЛИСА ЛЮ (226,79; 76,59+150,20) Каори Сакамото (224,90; 77,23+147,67) Ами Накаи (219,16; 78,71+140,45)