Фигурное катание на Олимпиаде: прямой эфир произвольной программы женщин

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На Олимпийских играх 19 февраля ведущие фигуристки мира, включая россиянку Аделию Петросян, разыграют медали в женском одиночном катании.
Где смотреть
Посмотреть выступления фигуристок можно в прямом эфире Okkо с 21:00 по московскому времени. Также доступна текстовая трансляция на сайте ISU.
Во сколько выйдет на лед Петросян
Российская фигуристка начнет прокат в 00:16 по московскому времени.
Какое место занимает Аделия после короткой программы
Она идет пятой, получив от судей во вторник 72.89 балла.
Как прошла тренировка в четверг
В тренировочном прогоне произвольной программы Аделия сегодня продемонстрировала каскад тройной лутц - двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскад тройной флип - тройной тулуп и сольный флип в три оборота.
По окончании проката под музыку произвольной программы Петросян исполнила два чистых четверных тулупа, один - в каскаде с двойным тулупом.
Расписание выступлений фигуристок в произвольной программе
Разминка 1:
- 21:08–21:16: Лорин Шильд (Франция)
- 21:16–21:24: Ливия Кайзер (Швейцария)
- 21:24–21:31: Мария Сенюк (Израиль)
- 21:31–21:39: Кимми Репон (Швейцария)
- 21:39–21:47: Чжан Жуйян (Китай)
- 21:47–21:55: Екатерина Куракова (Польша)
Разминка 2:
- 22:03–22:11: Лара Наки Гутманн (Италия)
- 22:11–22:19: Ольга Микутина (Австрия)
- 22:19–22:26: Юлия Заутер (Румыния)
- 22:26–22:34: Иида Кархунен (Финляндия)
- 22:34–22:42: Син Чжи А (Южная Корея)
- 22:42–22:50: Эмбер Гленн (США)
Разминка 3:
- 23:13–23:21: Софья Самоделкина (Казахстан)
- 23:21–23:29: Нина Пинцарроне (Бельгия)
- 23:29–23:36: Нина Петрыкина (Эстония)
- 23:36–23:44: Ли Хэ Ин (Южная Корея)
- 23:44–23:52: Изабо Левито (США)
- 23:52–00:00: Луна Хендрикс (Бельгия)
Разминка 4 (20 февраля):
- 00:08–00:16: Анастасия Губанова (Грузия)
- 00:16–00:24: АДЕЛИЯ ПЕТРОСЯН
- 00:24–00:32: Монэ Тиба (Япония)
- 00:32–00:41: Алиса Лю (США)
- 00:41–00:49: Каори Сакамото (Япония)
- 00:49–00:57: Ами Накаи (Япония)
Как откатала Петросян произвольную
Аделия в итоге набрала 141,64 балла. Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
Суммарно фигуристка заработала 214,53 балла.
Олимпийские итоги
- АЛИСА ЛЮ (226,79; 76,59+150,20)
- Каори Сакамото (224,90; 77,23+147,67)
- Ами Накаи (219,16; 78,71+140,45)
Россиянка Аделия Петросян стала шестой.