Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт - РИА Новости, 19.02.2026
19:27 19.02.2026
Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт
Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать "девятую войну", которой обычно называет украинский конфликт. РИА Новости, 19.02.2026
2026
в мире, сша, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт

Трамп пообещал урегулировать девятую войну, которой называет украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать "девятую войну", которой обычно называет украинский конфликт.
"Мы урегулировали восемь войн и я думаю, что грядет девятая. Оказалось, что ее урегулировать сложнее", - сказал Трамп в ходе первого заседания "Совета мира".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
© 2026 МИА «Россия сегодня»
