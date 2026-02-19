https://ria.ru/20260219/tramp-2075596445.html
Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт
Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать "девятую войну", которой обычно называет украинский конфликт. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:27:00+03:00
2026-02-19T19:27:00+03:00
2026-02-19T19:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075581497_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_7094e415673dd5413fa83d38d44a49d4.jpg
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075581497_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e9aef9eab64de90d935a4758ac026a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт
Трамп пообещал урегулировать девятую войну, которой называет украинский конфликт