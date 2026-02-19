Зеленский усомнился, что в Женеве получится договориться о территориях

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен, что на переговорах в Женеве удастся решить территориальные вопросы.

"Американцы делают многое… На уровне лидеров мы действительно можем попытаться решить этот вопрос, территориальные вопросы, которые являются очень чувствительными, болезненными и сложными", - добавил он.