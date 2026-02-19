Зеленский усомнился, что в Женеве получится договориться о территориях

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен, что на переговорах в Женеве удастся решить территориальные вопросы.
"Я не уверен, что наши команды действительно смогут решить вопрос о землях. Конечно, в конечном счете, это зависит от нашего народа, принимать мирное соглашение или нет", - сказал Зеленский в интервью, опубликованном в среду вечером на YouTube-канале Моргана Piers Morgan Uncensored.
По словам Зеленского, на переговорах в Женеве "есть некоторые конструктивные моменты", а территориальные вопросы можно попытаться решить на уровне лидеров.
"Американцы делают многое… На уровне лидеров мы действительно можем попытаться решить этот вопрос, территориальные вопросы, которые являются очень чувствительными, болезненными и сложными", - добавил он.
Трехсторонние переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду подтвердила, что после прошедших в Женеве переговоров по украинскому урегулированию последуют новые контакты.