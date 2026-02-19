"Мерзавцы". Тарасова резко высказалась об организаторах ОИ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения на участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Италии, потому что в оргкомитете Игр работают мерзавцы.
Ранее Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он не примет участия в гала-вечере, которые пройдут 21 февраля. Призеры соревнований получают обязательные приглашения, еще четырех фигуристов среди мужчин-одиночников выбрали организаторы. Гуменник не вошел в их число.
"Я расстраиваюсь даже больше, чем вы. Мерзавцы они, что не пустили его. Так до конца и ненавидят нас. Очень жаль, что такое происходит на Олимпийских играх. Люди, которые работают в комитетах, решают всё. Они не в ЖЭКе (жилищно-эксплуатационная контора - ред.) номер пять работают, где можно, что угодно делать. Они настоящие мерзавцы", - сказала Тарасова.