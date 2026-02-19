Рейтинг@Mail.ru
"Мерзавцы". Тарасова резко высказалась об организаторах ОИ
Фигурное катание
 
16:32 19.02.2026
"Мерзавцы". Тарасова резко высказалась об организаторах ОИ
"Мерзавцы". Тарасова резко высказалась об организаторах ОИ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Мерзавцы". Тарасова резко высказалась об организаторах ОИ
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения на участие в показательных... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
фигурное катание
спорт
татьяна тарасова
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
спорт, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
"Мерзавцы". Тарасова резко высказалась об организаторах ОИ

Тарасова раскритиковала организаторов, не пригласивших Гуменника на гала-вечер

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения на участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Италии, потому что в оргкомитете Игр работают мерзавцы.
Ранее Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, он не примет участия в гала-вечере, которые пройдут 21 февраля. Призеры соревнований получают обязательные приглашения, еще четырех фигуристов среди мужчин-одиночников выбрали организаторы. Гуменник не вошел в их число.
«
"Я расстраиваюсь даже больше, чем вы. Мерзавцы они, что не пустили его. Так до конца и ненавидят нас. Очень жаль, что такое происходит на Олимпийских играх. Люди, которые работают в комитетах, решают всё. Они не в ЖЭКе (жилищно-эксплуатационная контора - ред.) номер пять работают, где можно, что угодно делать. Они настоящие мерзавцы", - сказала Тарасова.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Как Петросян выиграть золото: полный расклад сил перед олимпийской битвой
Вчера, 14:15
 
Фигурное катаниеСпортТатьяна ТарасоваЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
