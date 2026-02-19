"Мерзавцы". Тарасова резко высказалась об организаторах ОИ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения на участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Италии, потому что в оргкомитете Игр работают мерзавцы.