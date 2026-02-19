Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Т-Банк: Телефонный фрод снизился за год на 20%

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ситуацию с телефонным фродом в 2025 году удалось переломить, он снизился на 20%, в том числе, благодаря мерам со стороны государства , сообщил руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.

Замиралов представил сервисы, которые Т-Банк задействует против мошенников, главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной на стенде банка в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

"Ровно год назад на полях форума я вам рассказывал про наши сервисы - про нейрощит, про фрод-рулетку, и защиту близких. Спустя год можно сказать, что мы видим перелом в количестве телефонных звонков мошенников нашим клиентам, мы видим снижение на 20%", - сказал Замиралов.

Он подчеркнул, что банк развивает антифрод-сервисы в сотрудничестве с госорганами, иногда опережая их требования.

"Например, защита близких. Мы ее сделали вперед требований закона. Это наш сервис "второй руки". Если год назад у нас было несколько тысяч подключившихся, то сейчас уже 3 миллиона человек назначили себе доверенное лицо", - пояснил Замиралов.

Сервис "второй руки" позволяет клиенту назначить доверенное лицо для подтверждения или отклонения подозрительных операций по счету. С 1 сентября 2025 года сервисом могут пользоваться клиенты всех российских банков.

Глава ЦБ отметила, что получала информацию о наличии определенных проблем с внедрением этого сервиса по отрасли.

Замиралов ответил, что банк активно вовлекает клиентов в пользование антифрод-сервисами, делая им релевантные относительно их конкретной ситуации предложения.