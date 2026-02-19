Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк: Телефонный фрод снизился за год на 20%
20:56 19.02.2026
Т-Банк: Телефонный фрод снизился за год на 20%
Ситуацию с телефонным фродом в 2025 году удалось переломить, он снизился на 20%, в том числе, благодаря мерам со стороны государства
Т-Банк: Телефонный фрод снизился за год на 20%

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ситуацию с телефонным фродом в 2025 году удалось переломить, он снизился на 20%, в том числе, благодаря мерам со стороны государства , сообщил руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.
Замиралов представил сервисы, которые Т-Банк задействует против мошенников, главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной на стенде банка в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.
"Ровно год назад на полях форума я вам рассказывал про наши сервисы - про нейрощит, про фрод-рулетку, и защиту близких. Спустя год можно сказать, что мы видим перелом в количестве телефонных звонков мошенников нашим клиентам, мы видим снижение на 20%", - сказал Замиралов.
Он подчеркнул, что банк развивает антифрод-сервисы в сотрудничестве с госорганами, иногда опережая их требования.
"Например, защита близких. Мы ее сделали вперед требований закона. Это наш сервис "второй руки". Если год назад у нас было несколько тысяч подключившихся, то сейчас уже 3 миллиона человек назначили себе доверенное лицо", - пояснил Замиралов.
Сервис "второй руки" позволяет клиенту назначить доверенное лицо для подтверждения или отклонения подозрительных операций по счету. С 1 сентября 2025 года сервисом могут пользоваться клиенты всех российских банков.
Глава ЦБ отметила, что получала информацию о наличии определенных проблем с внедрением этого сервиса по отрасли.
Замиралов ответил, что банк активно вовлекает клиентов в пользование антифрод-сервисами, делая им релевантные относительно их конкретной ситуации предложения.
"Есть реальные случаи, когда и миллион рублей удавалось тормозить с помощью этого сервиса.... Это такой простой, но надежный механизм", - резюмировал он.
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
