16:24 19.02.2026
Более 28 млн транзакций совершили клиенты через сервис T-Pay на iPhone
т-банк (ао «тинькофф банк»)
2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 28 миллионов транзакций на сумму почти 20 миллиардов рублей совершили клиенты с помощью сервиса T-Pay на iPhone, позволяющего оплачивать покупки по технологии, аналогичной Apple Pay, с момента его запуска в сентябре 2025 года, сообщил вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов.
Заявление прозвучало в рамках сессии Уральского форума.
"Почти за пять месяцев с момента запуска T-Pay на iPhone наши клиенты совершили более 28 миллионов транзакций общим объемом почти 20 миллиардов с помощью этого сервиса. Средний чек за все время ― примерно 680 рублей, клиенты используют его для повседневных трат", ― сообщил Хромов, его слова привели в банке.
Он подчеркнул, что основной переток аудитории в новый способ оплаты идет от пользователей банковских карт, на втором месте — те, кто ранее оплачивал покупки по QR-кодам.
"По темпам старта T-Pay на iPhone стал самым быстрорастущим альтернативным методом оплаты внутри экосистемы T-Pay, опередив в том числе запуск платежных стикеров и T-Pay на Android", — отметил Хромов.
При этом общий объем трат клиентов через все способы оплаты внутри сервиса моментальных платежей T-Pay за 2025 год вырос на 44% и превысил 1 триллион рублей. Число транзакций увеличилось на 35% — до 1,4 миллиарда операций. Наиболее заметную динамику показали T-Pay QR (+75%), кнопка T-Pay Online для оплаты на сайтах (+65%) и T-Pay на Android (+28%).
Девушка занимается на беговой дорожке в спортзале - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Исследование T-Pay: в 2026 году люди решили начать новую жизнь со спорта
3 февраля, 13:32
 
