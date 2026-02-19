Более 28 млн транзакций совершили клиенты через сервис T-Pay на iPhone

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 28 миллионов транзакций на сумму почти 20 миллиардов рублей совершили клиенты с помощью сервиса T-Pay на iPhone, позволяющего оплачивать покупки по технологии, аналогичной Apple Pay, с момента его запуска в сентябре 2025 года, сообщил вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов.

Заявление прозвучало в рамках сессии Уральского форума.

"Почти за пять месяцев с момента запуска T-Pay на iPhone наши клиенты совершили более 28 миллионов транзакций общим объемом почти 20 миллиардов с помощью этого сервиса. Средний чек за все время ― примерно 680 рублей, клиенты используют его для повседневных трат", ― сообщил Хромов, его слова привели в банке.

Он подчеркнул, что основной переток аудитории в новый способ оплаты идет от пользователей банковских карт, на втором месте — те, кто ранее оплачивал покупки по QR-кодам.

"По темпам старта T-Pay на iPhone стал самым быстрорастущим альтернативным методом оплаты внутри экосистемы T-Pay, опередив в том числе запуск платежных стикеров и T-Pay на Android", — отметил Хромов.