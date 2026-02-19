Рейтинг@Mail.ru
18:32 19.02.2026
В РПЦ раскрыли число тюремных священников
В РПЦ раскрыли число тюремных священников
Более 1100 священников Русской православной церкви окормляют заключенных в местах лишения свободы, сообщили в Русской православной церкви. РИА Новости, 19.02.2026
В РПЦ раскрыли число тюремных священников

В РПЦ более 1100 тюремных священников

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвященнослужитель читает Библию
Священнослужитель читает Библию . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 1100 священников Русской православной церкви окормляют заключенных в местах лишения свободы, сообщили в Русской православной церкви.
"В учреждениях УИС несут пастырское послушание свыше 1100 священнослужителей, порядка 600 из них окормляют исправительные учреждения — воспитательные и исправительные колонии, тюрьмы, лечебно-исправительные учреждения", – сообщается на сайте РПЦ в четверг.
Согласно сообщению на сайте РПЦ, в январе в Москве прошли курсы повышения квалификации по программе "Пастырское служение в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации". Для обучения на них прибыли 20 священников из 18 епархий.
Рождественское богосулжение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал, каким должен быть современный священник
7 января, 12:50
 
