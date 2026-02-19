https://ria.ru/20260219/svyaschennik-2075577497.html
В РПЦ раскрыли число тюремных священников
Более 1100 священников Русской православной церкви окормляют заключенных в местах лишения свободы, сообщили в Русской православной церкви. РИА Новости, 19.02.2026
москва
русская православная церковь
религия
