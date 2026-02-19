Рейтинг@Mail.ru
Хачанов уступил Алькарасу в четвертьфинале турнира в Дохе
Теннис
 
22:21 19.02.2026 (обновлено: 22:30 19.02.2026)
Хачанов уступил Алькарасу в четвертьфинале турнира в Дохе
Хачанов уступил Алькарасу в четвертьфинале турнира в Дохе
теннис
карен хачанов
карлос алькарас
спорт, карен хачанов, карлос алькарас
Теннис, Спорт, Карен Хачанов, Карлос Алькарас
Хачанов уступил Алькарасу в четвертьфинале турнира в Дохе

Алькарас победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Дохе

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов уступил испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 в пользу посеянного под первым номером Алькараса. Хачанов имел седьмой номер посева. Спортсмены провели на корте 2 часа 26 минут.
В полуфинале Алькарас встретится с россиянином Андреем Рублевым (5-й номер посева).
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Теннис
 
