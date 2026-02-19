Рейтинг@Mail.ru
Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока", пишут СМИ
11:34 19.02.2026 (обновлено: 15:53 19.02.2026)
Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока", пишут СМИ
Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока", пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2026
Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока", пишут СМИ
Бывший командующий армии Украины Валерий Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока", пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.02.2026
вооруженные силы украины
северный поток
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
украина
Новости
вооруженные силы украины, северный поток, в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский
Вооруженные силы Украины, Северный поток, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский
Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока", пишут СМИ

Spiegel: бывший главком ВСУ Залужный одобрил подрыв "Северного потока"

© AP Photo / Frank AugsteinВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бывший командующий армии Украины Валерий Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока", пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.
«
"Эта операция, в конце концов, была одобрена Валерием Залужным, который тогда был главой армии", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
Посол России рассказал о расследовании по "Северным потокам" в ФРГ
14 февраля, 07:17
Посол России рассказал о расследовании по "Северным потокам" в ФРГ
14 февраля, 07:17
При этом утверждается, что подрыв не был одобрен Владимиром Зеленским, и его офис не был проинформирован об операции.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва "Северных потоков". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

СМИ узнали новые детали о взрывах на "Северных потоках"
Вчера, 11:22
СМИ узнали новые детали о взрывах на "Северных потоках"
Вчера, 11:22
 
Вооруженные силы УкраиныСеверный потокВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир Зеленский
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
