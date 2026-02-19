Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили канадскую бронемашину под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 19.02.2026
ВС России уничтожили канадскую бронемашину под Константиновкой
ВС России уничтожили канадскую бронемашину под Константиновкой
Операторы беспилотных систем 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили канадскую бронемашину Roshel Senator боевиков ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
вооруженные силы украины
РИА Новости
2026
ВС России уничтожили канадскую бронемашину под Константиновкой

ВС России уничтожили канадскую бронемашину Roshel Senator под Константиновкой

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили канадскую бронемашину Roshel Senator боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
Российские операторы беспилотных систем в ходе воздушной разведки обнаружили живую силу противника, совершающую ротацию на бронированной машине пехоты.
"Первым попаданием транспорт был остановлен, а вторым попаданием ударного дрона ББМ (боевая бронированная машина-ред.) противника был уничтожен", - говорится в сообщении.
"Ахмат" уничтожил пункт дислокации наемников ВСУ в Сумской области
