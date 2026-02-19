https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075369806.html
ВС России уничтожили канадскую бронемашину под Константиновкой
ВС России уничтожили канадскую бронемашину под Константиновкой - РИА Новости, 19.02.2026
ВС России уничтожили канадскую бронемашину под Константиновкой
Операторы беспилотных систем 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили канадскую бронемашину Roshel Senator боевиков ВСУ на... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T06:02:00+03:00
2026-02-19T06:02:00+03:00
2026-02-19T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
вооруженные силы украины
россия
константиновка
ВС России уничтожили канадскую бронемашину под Константиновкой
ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили канадскую бронемашину Roshel Senator боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
Российские операторы беспилотных систем в ходе воздушной разведки обнаружили живую силу противника, совершающую ротацию на бронированной машине пехоты.
"Первым попаданием транспорт был остановлен, а вторым попаданием ударного дрона ББМ (боевая бронированная машина-ред.) противника был уничтожен", - говорится в сообщении.