Артиллерийский расчет ВС России с начала года уничтожил более 60 целей

ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Артиллерийский расчет орудия Мста-Б с позывным "Медуза" с начала года поразил более 60 целей ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщил РИА Новости старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки с позывным "Малый".