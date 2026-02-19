Рейтинг@Mail.ru
Артиллерийский расчет ВС России с начала года уничтожил более 60 целей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 19.02.2026
Артиллерийский расчет ВС России с начала года уничтожил более 60 целей
Артиллерийский расчет ВС России с начала года уничтожил более 60 целей
Артиллерийский расчет ВС России с начала года уничтожил более 60 целей

РИА Новости: артрасчет "Медуза" ВС РФ с начала года уничтожил более 60 целей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б"
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Артиллерийский расчет орудия Мста-Б с позывным "Медуза" с начала года поразил более 60 целей ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщил РИА Новости старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки с позывным "Малый".
Позывной расчета артиллерийского орудия "Медуза" уходит корнями в древнегреческую мифологию, где одноименный персонаж обращал противника в камень, отметил старший наводчик подразделения.
"В этом году, с 1 января, мы уничтожили больше 60 целей ВСУ. Обратили противника в камень, и противник был уничтожен", – сказал "Малый".
В распоряжении РИА Новости имеются кадры объективного контроля поражения вражеских объектов огнем расчета орудия в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Противодронный расчет "Днепра" за неделю сбил 14 украинских беспилотников
