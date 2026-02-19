Рейтинг@Mail.ru
Делегации стран прибывают в Вашингтон на заседание Совета Мира - РИА Новости, 19.02.2026
16:15 19.02.2026 (обновлено: 17:37 19.02.2026)
Делегации стран прибывают в Вашингтон на заседание Совета Мира
Делегации стран прибывают в Вашингтон на заседание Совета Мира - РИА Новости, 19.02.2026
Делегации стран прибывают в Вашингтон на заседание Совета Мира
Делегации стран-членов созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета Мира" прибывают к зданию Института мира США на первый саммит организации, передает... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:15:00+03:00
2026-02-19T17:37:00+03:00
в мире
россия
сша
австралия
мария захарова
вашингтон (штат)
россия
сша
австралия
вашингтон (штат)
в мире, россия, сша, австралия, мария захарова, вашингтон (штат)
В мире, Россия, США, Австралия, Мария Захарова, Вашингтон (штат)
Делегации стран прибывают в Вашингтон на заседание Совета Мира

РИА Новости: делегации стран прибывают в США на первое заседание Совета Мира

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Делегации стран-членов созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета Мира" прибывают к зданию Института мира США на первый саммит организации, передает корреспондент РИА Новости.
Подъезды к зданию Института мира уже огорожены силами правопорядка перед началом мероприятия.
Первый саммит совета будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Участие ЕК в Совете мира вызвало недовольство у стран ЕС, пишут СМИ
Вчера, 10:34
 
В миреРоссияСШААвстралияМария ЗахароваВашингтон (штат)
 
 
