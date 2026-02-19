Делегации стран прибывают в Вашингтон на заседание Совета Мира

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Делегации стран-членов созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета Мира" прибывают к зданию Института мира США на первый саммит организации, передает корреспондент РИА Новости.
Подъезды к зданию Института мира уже огорожены силами правопорядка перед началом мероприятия.
Первый саммит совета будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.