Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
2026-02-19T11:39:00+03:00
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне сильного снегопада в четверг, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях снегопада осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Проводим очередное сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что, согласно прогнозу синоптиков, снегопад продлится до пятницы, наиболее интенсивные осадки ожидаются сегодня днем. Снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду, что приведет к метели и заносам на дорогах.
"Горожанам следует проявлять особую осторожность на тротуарах и дорогах во время снегопада и, по возможности, отказаться от поездок на личных автомобилях", - подчеркивается в сообщении.