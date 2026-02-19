Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 19.02.2026
11:39 19.02.2026 (обновлено: 12:41 19.02.2026)
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне сильного снегопада в четверг, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях снегопада осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Проводим очередное сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что, согласно прогнозу синоптиков, снегопад продлится до пятницы, наиболее интенсивные осадки ожидаются сегодня днем. Снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду, что приведет к метели и заносам на дорогах.
"Горожанам следует проявлять особую осторожность на тротуарах и дорогах во время снегопада и, по возможности, отказаться от поездок на личных автомобилях", - подчеркивается в сообщении.
От снега и пыли: какая коммунальная техника очищает улицы Москвы
18 февраля, 10:00
 
Заголовок открываемого материала