Анохин: 11 земских учителей трудоустроят в школы Смоленщины
Смоленская область
Смоленская область
 
16:36 19.02.2026
Анохин: 11 земских учителей трудоустроят в школы Смоленщины
Анохин: 11 земских учителей трудоустроят в школы Смоленщины
Одиннадцать педагогов привлекут в школы Смоленской области по программе "Земский учитель" в 2026 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 19.02.2026
Анохин: 11 земских учителей трудоустроят в школы Смоленщины

Анохин: 11 педагогов трудоустроят по программе "Земский учитель" в Смоленщине

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Одиннадцать педагогов привлекут в школы Смоленской области по программе "Земский учитель" в 2026 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Продолжаем системную работу по привлечению педагогов в школы нашего региона. Важно, чтобы профессионалы выбирали Смоленскую область для жизни и реализации своего потенциала. В этой работе нам помогает федеральная программа "Земский учитель", которая реализуется уже 5 лет по поручению президента России Владимира Владимировича Путина и доказала свою востребованность", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Глава региона отметил, что по программе в образовательные учреждения региона трудоустроен 31 учитель, они получили единовременную выплату. Анохин подчеркнул, что в регионе педагогам предлагают меры поддержки. Среди них – денежная выплата на оплату части ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья на территории Смоленской области в размере до 1 миллиона рублей, а для учителей, трудоустроенных на должности учителя физики, математики, химии и биологии — до 2 миллионов рублей. Также учителям предлагают служебное жилье, денежную компенсацию за наем жилых помещений, ежемесячную выплату на оплату коммунальных услуг и другие меры.
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Возведение I очереди кампуса "Гагарин" в Смоленске завершат в 2028 году
9 февраля, 15:13
 
Смоленская область, Василий Анохин
 
 
