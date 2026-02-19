Анохин: 11 земских учителей трудоустроят в школы Смоленщины

"Продолжаем системную работу по привлечению педагогов в школы нашего региона. Важно, чтобы профессионалы выбирали Смоленскую область для жизни и реализации своего потенциала. В этой работе нам помогает федеральная программа "Земский учитель", которая реализуется уже 5 лет по поручению президента России Владимира Владимировича Путина и доказала свою востребованность", – написал в своем телеграм-канале Анохин.

Глава региона отметил, что по программе в образовательные учреждения региона трудоустроен 31 учитель, они получили единовременную выплату. Анохин подчеркнул, что в регионе педагогам предлагают меры поддержки. Среди них – денежная выплата на оплату части ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья на территории Смоленской области в размере до 1 миллиона рублей, а для учителей, трудоустроенных на должности учителя физики, математики, химии и биологии — до 2 миллионов рублей. Также учителям предлагают служебное жилье, денежную компенсацию за наем жилых помещений, ежемесячную выплату на оплату коммунальных услуг и другие меры.