Шувалов рассказал о льготных кредитах на восстановление ОКН

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВЭБ и Корпорация МСП запустили льготные кредиты для малого бизнеса на восстановление объектов культурного наследия, рассказал глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"По объектам культурного наследия мы запустили эту программу вместе с Корпорацией МСП ... Субъекты малого предпринимательства могут получить льготные кредитование, чтобы восстанавливать такие объекты", - сообщил он, выступая на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.