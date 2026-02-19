Рейтинг@Mail.ru
11:03 19.02.2026
Шувалов рассказал о льготных кредитах на восстановление ОКН
Шувалов рассказал о льготных кредитах на восстановление ОКН
ВЭБ и Корпорация МСП запустили льготные кредиты для малого бизнеса на восстановление объектов культурного наследия, рассказал глава ВЭБа Игорь Шувалов. РИА Новости, 19.02.2026
Шувалов рассказал о льготных кредитах на восстановление ОКН

Игорь Шувалов
Пресс-служба ВЭБ.РФ
Игорь Шувалов. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВЭБ и Корпорация МСП запустили льготные кредиты для малого бизнеса на восстановление объектов культурного наследия, рассказал глава ВЭБа Игорь Шувалов.
"По объектам культурного наследия мы запустили эту программу вместе с Корпорацией МСП ... Субъекты малого предпринимательства могут получить льготные кредитование, чтобы восстанавливать такие объекты", - сообщил он, выступая на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.
Шувалов рассказал, что два "пилота" уже реализуются в Нижегородской и Псковской областях.
 
 
 
