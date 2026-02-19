Шувалов рассказал о формировании новой предпринимательской повестки в РФ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новая предпринимательская повестка формируется в России, поскольку бизнес сегодня не только извлекает прибыль, но и участвует в улучшении качества жизни вокруг своих предприятий, считает глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"Насколько работодатель и акционеры частного капитала или представители частного капитала вкладывают в развитие муниципальных образований и меняют своими программами не только жизнь для работников предприятий, но и в целом муниципального образования. Это совершенно новый подход. Это то, о чём мы часто говорим, - новый запрос со стороны и общества, и формирование новой предпринимательской повестки в стране", - сказал Шувалов, выступая на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Предприниматели сегодня, как мы часто говорим, - это не только те, кто на свой страх и риск оперируют капиталом с целью извлечения прибыли, это люди, которые зарабатывают прибыль, чтобы изменить жизнь вокруг своих предприятий, для своих работников, чтобы качество жизни в этих муниципалитетах значительно менялась", - добавил глава ВЭБ.

Автономная некоммерческая организация АСИ была создана распоряжением правительства России в 2011 году. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин.