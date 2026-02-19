https://ria.ru/20260219/shkola-2075394778.html
Пострадавших среди педагогов пермской школы, где произошло нападение, нет
Пострадавших среди педагогов школы №1 в Александровске Пермского края, где ученик ранил сверстника, нет, сообщили РИА Новости в администрации учебного...
