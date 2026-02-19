Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали новые детали о взрывах на "Северных потоках"
11:22 19.02.2026 (обновлено: 17:35 19.02.2026)
СМИ узнали новые детали о взрывах на "Северных потоках"
СМИ узнали новые детали о взрывах на "Северных потоках"
ЦРУ заранее знало о планах террористов подорвать российские экспортные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщил немецкий журнал Spiegel.
СМИ узнали новые детали о взрывах на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ЦРУ заранее знало о планах террористов подорвать российские экспортные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщил немецкий журнал Spiegel.
"ЦРУ на ранней стадии было осведомлено о планах террористов, совершивших атаку на "Северный поток", — говорится в публикации.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва "Северных потоков". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

По информации Spiegel, американской разведке стало известно о планах атаки гораздо раньше, чем считалось до этого. Как рассказывают источники издания, весной 2022 года агенты ЦРУ встретились с организаторами теракта в киевском районе Подол. Вероятно, члены группы знали друг друга много лет. Украинцы тогда изложили идею подрыва.
Предполагается, что за этим последовали и другие встречи и уже на второй американцы поддержали план диверсии, а у украинской стороны и вовсе сложилось впечатление, что ЦРУ поможет и с финансированием.
Но уже в начале лета сотрудники ЦРУ сообщили, что помощи не будет, причем объяснений не дали. По словам собеседников издания, украинцы дальше действовали без поддержки США, но нашли спонсора на Украине — некое частное лицо. Он покрыл большую часть расходов на оборудование, аренду лодки и взрывчатку — около 300 тысяч долларов.
При этом США пытались предотвратить нападение: представитель ЦРУ из киевского отделения якобы требовал отменить его, говорится в статье.
Операцию по подрыву санкционировал тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, утверждают источники. При этом Владимир Зеленский своего одобрения не давал, а его офис о планируемой диверсии не знал.
Взрывы на газопроводах

Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила. Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.
В августе итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. По данным WSJ, это отставной капитан ВСУ, служивший в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли для диверсии в мае 2022-го. Как писала Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", на которой перевозили взрывчатку.
В европейском ордере на арест говорилось, что в диверсионную группу вместе с Кузнецовым входили семь человек. В конце октября суд Болоньи постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. Его защита обжаловала это решение в Верховном кассационном суде Италии. При этом польский суд отказался выдать другого подозреваемого — инструктора по дайвингу Владимира Журавлева.
В декабре Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
