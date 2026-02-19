Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал Саудовскую Аравию важным партнером России - РИА Новости, 19.02.2026
12:12 19.02.2026 (обновлено: 12:50 19.02.2026)
Дмитриев назвал Саудовскую Аравию важным партнером России
Дмитриев назвал Саудовскую Аравию важным партнером России - РИА Новости, 19.02.2026
Дмитриев назвал Саудовскую Аравию важным партнером России
Саудовская Аравия является важным партнёром России на Ближнем Востоке, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 19.02.2026
Дмитриев назвал Саудовскую Аравию важным партнером России

Дмитриев назвал Саудовскую Аравию важным партнером России на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия является важным партнёром России на Ближнем Востоке, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по случаю столетия дипломатических отношений РФ и Саудовской Аравии.
"Сегодня Россия и Саудовская Аравия отмечают 100 лет дипломатических отношений - доверия, диалога и партнёрства. Саудовская Аравия - важный партнёр России на Ближнем Востоке и один из партнёров для РФПИ. Наше сотрудничество охватывает энергетику, инвестиции, инфраструктуру и крупные совместные проекты", - написал он в своем Telegram-канале.
Дмитриев отметил, что особую роль играет взаимодействие в рамках ОПЕК+, ведь оно способствует стабильности мирового энергетического рынка.
Он подчеркнул, что в 2026 году Саудовская Аравия станет почётным гостем ПМЭФ, что является символом прочности и динамики отношений с Россией.
"Сто лет партнёрства - прочная основа для новых амбициозных проектов и дальнейшего укрепления сотрудничества", - добавил глава РФПИ.
