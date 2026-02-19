Дмитриев назвал Саудовскую Аравию важным партнером России

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия является важным партнёром России на Ближнем Востоке, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по случаю столетия дипломатических отношений РФ и Саудовской Аравии.

Дмитриев отметил, что особую роль играет взаимодействие в рамках ОПЕК+ , ведь оно способствует стабильности мирового энергетического рынка.

Он подчеркнул, что в 2026 году Саудовская Аравия станет почётным гостем ПМЭФ, что является символом прочности и динамики отношений с Россией.