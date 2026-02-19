https://ria.ru/20260219/safonov-2075628651.html
Сафонов пожелал удачи Коростелеву и Непряевой на Олимпиаде
Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов пожелал удачи российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой на... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T23:47:00+03:00
2026-02-19T23:47:00+03:00
2026-02-19T23:53:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
матвей сафонов
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
Вратарь Сафонов пожелал удачи лыжникам Коростелеву и Непряевой на Олимпиаде