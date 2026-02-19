Сафонов пожелал удачи Коростелеву и Непряевой на Олимпиаде

«

"Савелий и Дарья, передаю вам привет и желаю большой удачи в предстоящих официальных соревнованиях на Олимпиаде. Я даже немножко вам завидую, потому что мне самому очень хотелось бы представлять сборную России на официальных международных соревнованиях. А у вас выпадает такая возможность, поэтому это уже победа. Желаю вам большой удачи и чтобы в конце вы прежде всего были сами довольны проделанной работой - это самое главное. Поэтому будем смотреть и болеть. Мы с вами", - заявил Сафонов на видео, опубликованном в Telegram-канале Федерации лыжных гонок Республики Татарстан.