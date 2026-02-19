Рейтинг@Mail.ru
Сафонов пожелал удачи Коростелеву и Непряевой на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
23:47 19.02.2026
Сафонов пожелал удачи Коростелеву и Непряевой на Олимпиаде
Сафонов пожелал удачи Коростелеву и Непряевой на Олимпиаде
Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов пожелал удачи российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой на... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Сафонов пожелал удачи Коростелеву и Непряевой на Олимпиаде

Вратарь Сафонов пожелал удачи лыжникам Коростелеву и Непряевой на Олимпиаде

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов пожелал удачи российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой на Олимпийских играх в Италии.
Коростелев 21 февраля выступит в масс‑старте на 50 км, Непряева - днем позднее на аналогичной дистанции.
«
"Савелий и Дарья, передаю вам привет и желаю большой удачи в предстоящих официальных соревнованиях на Олимпиаде. Я даже немножко вам завидую, потому что мне самому очень хотелось бы представлять сборную России на официальных международных соревнованиях. А у вас выпадает такая возможность, поэтому это уже победа. Желаю вам большой удачи и чтобы в конце вы прежде всего были сами довольны проделанной работой - это самое главное. Поэтому будем смотреть и болеть. Мы с вами", - заявил Сафонов на видео, опубликованном в Telegram-канале Федерации лыжных гонок Республики Татарстан.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
