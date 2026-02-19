Сафонов рассказал о сложной конкуренции с Шевалье

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что у него нет твердой гарантии выйти в следующем матче в стартовом составе из-за конкуренции с французом Люкой Шевалье.