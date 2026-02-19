Рейтинг@Mail.ru
Сафонов рассказал о сложной конкуренции с Шевалье
Футбол
 
08:49 19.02.2026 (обновлено: 10:05 19.02.2026)
Сафонов рассказал о сложной конкуренции с Шевалье
спорт, матвей сафонов, люка шевалье, пари сен-жермен (псж), чемпионат франции по футболу (лига 1)
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что у него нет твердой гарантии выйти в следующем матче в стартовом составе из-за конкуренции с французом Люкой Шевалье.
Во вторник "ПСЖ" одержал на выезде волевую победу над "Монако" (3:2) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сафонов в двух последних встречах с учетом чемпионата Франции пропустил пять мячей.
Лига чемпионов УЕФА
17 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Монако
2 : 3
ПСЖ
01‎’‎ • Фоларин Балогун
(Александр Головин)
18‎’‎ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
29‎’‎ • Дезире Дуэ
(Брадли Баркола)
41‎’‎ • Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
67‎’‎ • Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Ситуация немного сложная. В нашей команде есть конкуренция, в том числе и за место в воротах. Я играю больше в последних нескольких матчах, но это не значит, что я сыграю и в следующем. Я должен продолжать работать, стараться заслужить место в стартовом составе на следующую игру", - приводит слова Сафонова Le Figaro.
Сафонову 26 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах, в которых пропустил 10 мячей. Три встречи россиянин сыграл на ноль. 24-летний Шевалье провел 26 встреч, пропустил 28 мячей и в 10 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу
12 февраля, 00:56
 
Футбол
 
