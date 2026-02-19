Сафонов рассказал о сложной конкуренции с Шевалье

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что у него нет твердой гарантии выйти в следующем матче в стартовом составе из-за конкуренции с французом Люкой Шевалье.
Во вторник "ПСЖ" одержал на выезде волевую победу над "Монако" (3:2) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сафонов в двух последних встречах с учетом чемпионата Франции пропустил пять мячей.
17 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
01’ • Фоларин Балогун
18’ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
29’ • Дезире Дуэ
(Брадли Баркола)
41’ • Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
67’ • Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
«
"Ситуация немного сложная. В нашей команде есть конкуренция, в том числе и за место в воротах. Я играю больше в последних нескольких матчах, но это не значит, что я сыграю и в следующем. Я должен продолжать работать, стараться заслужить место в стартовом составе на следующую игру", - приводит слова Сафонова Le Figaro.
Сафонову 26 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах, в которых пропустил 10 мячей. Три встречи россиянин сыграл на ноль. 24-летний Шевалье провел 26 встреч, пропустил 28 мячей и в 10 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
"Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу
12 февраля, 00:56