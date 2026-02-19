Рейтинг@Mail.ru
В Рязани арестовали подозреваемого в финансировании экстремизма
В Рязани арестовали подозреваемого в финансировании экстремизма
В Рязани арестовали подозреваемого в финансировании экстремизма
Железнодорожный районный суд Рязани заключил под стражу на два месяца местного жителя, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, сообщило УМВД РИА Новости, 19.02.2026
2026
В Рязани арестовали подозреваемого в финансировании экстремизма

В Рязани арестовали подозреваемого в финансировании экстремистской организации

РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Рязани заключил под стражу на два месяца местного жителя, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, сообщило УМВД по региону.
Ранее ведомство заявило о возбуждении уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности и задержании 39-летнего жителя Рязани.
«

"Сегодня, 19 февраля 2026 года, в отношении 39-летнего жителя города Рязани, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, по ходатайству следователя полиции Железнодорожным районном судом города Рязани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД.

