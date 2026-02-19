Рейтинг@Mail.ru
Решение суда по иску о масках с изображением Сергея Безрукова обжаловано - РИА Новости, 19.02.2026
06:11 19.02.2026
Решение суда по иску о масках с изображением Сергея Безрукова обжаловано
Решение суда по иску о масках с изображением Сергея Безрукова обжаловано
москва
сергей безруков
москва, сергей безруков
Москва, Сергей Безруков
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Сергей Безруков. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель предпринимательницы Кристины Соболевской обжаловал решение суда по иску актера Сергея Безрукова, который он подавал из-за продажи масок с изображением его лица, сообщили РИА Новости в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.
"Поступила жалоба представителя ответчика", - сказал собеседник агентства.
Ранее суд запретил Соболевской продавать тканевые маски с изображением актера и обязал удалить все его персональные данные с сайтов маркетплейсов. Также с предпринимательницы в пользу Безрукова взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.
При этом на суде представитель ответчика сообщал, что после подачи иска артиста продажи масок и их реклама были прекращены.
С чем именно ответчик не согласилась в вынесенном решении РИА Новости в суде не уточнили.
Актер Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Белгородская предпринимательница высказалась об иске Безрукова
25 ноября 2025, 14:27
 
МоскваСергей Безруков
 
 
