Решение суда по иску о масках с изображением Сергея Безрукова обжаловано

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель предпринимательницы Кристины Соболевской обжаловал решение суда по иску актера Сергея Безрукова, который он подавал из-за продажи масок с изображением его лица, сообщили РИА Новости в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.
"Поступила жалоба представителя ответчика", - сказал собеседник агентства.
Ранее суд запретил Соболевской продавать тканевые маски с изображением актера и обязал удалить все его персональные данные с сайтов маркетплейсов. Также с предпринимательницы в пользу Безрукова
взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.
При этом на суде представитель ответчика сообщал, что после подачи иска артиста продажи масок и их реклама были прекращены.
С чем именно ответчик не согласилась в вынесенном решении РИА Новости в суде не уточнили.