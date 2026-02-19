Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-главы Лабинского района Кубани - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/prokuratura-2075411116.html
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-главы Лабинского района Кубани
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-главы Лабинского района Кубани - РИА Новости, 19.02.2026
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-главы Лабинского района Кубани
Прокуратура требует изъять имущество более чем на 500 миллионов рублей у экс-главы Лабинского района Кубани и других ответчиков по делу о коррупции, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:04:00+03:00
2026-02-19T11:04:00+03:00
происшествия
лабинский район
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260213/adygeya-2074112888.html
лабинский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лабинский район, краснодарский край
Происшествия, Лабинский район, Краснодарский край
Прокуратура потребовала изъять имущество экс-главы Лабинского района Кубани

Прокуратура требует изъять имущество экс-главы района Кубани по делу о коррупции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Прокуратура требует изъять имущество более чем на 500 миллионов рублей у экс-главы Лабинского района Кубани и других ответчиков по делу о коррупции, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"Лабинским межрайонным прокурором направлено в суд исковое заявление к бывшему главе Лабинского района и его заместителю, а также бывшему начальнику следственного отдела полиции об изъятии имущества стоимостью более 500 миллионов рублей в связи с актами коррупции", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Судью в отставке из Адыгеи обвинили во взятке
13 февраля, 11:24
 
ПроисшествияЛабинский районКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала