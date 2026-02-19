Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыл, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы - РИА Новости, 19.02.2026
02:17 19.02.2026
Юрист раскрыл, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы
Юрист Терехин: суд может отменить приватизацию квартиры даже спустя годы

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Приватизация квартиры может быть признана судом недействительной, даже если уже прошло много лет и жилье не раз сменило владельца, рассказал агентству “Прайм” старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
Такое возможно, если приватизация нарушила чьи-то жилищные права. Чаще всего, это касается несовершеннолетних, которые выписали перед приватизацией и не предоставили права на обзаведение недвижимостью в другом месте.
“В таких делах суды смотрят не только на штамп регистрации, но и на то, было ли у ребенка право пользования квартирой и не ухудшили ли ему условия намеренно или по документам”, — пояснил Терехин.
Претензии могут появиться спустя длительное время – суд проверяет, когда человек мог узнать о нарушении своих прав. При принятии решения взвешивают массу обстоятельств. Как правило, квартиру либо возвращают в муниципальную собственность, либо суд признает долю за незаконно исключенным из приватизации.
Чтобы снизить риск купить проблемную квартиру, юрист советует тщательно проверять историю приватизации и полный комплект документов по передаче квартиры в собственность.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Экономист объяснил, почему застройщики избавляются от готовых квартир
8 февраля, 02:10
 
ЖильеПриватизацияОбщество
 
 
