Юрист раскрыл, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости.
Приватизация квартиры может быть признана судом недействительной, даже если уже прошло много лет и жилье не раз сменило владельца, рассказал агентству “Прайм”
старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
Такое возможно, если приватизация нарушила чьи-то жилищные права. Чаще всего, это касается несовершеннолетних, которые выписали перед приватизацией и не предоставили права на обзаведение недвижимостью в другом месте.
«
“В таких делах суды смотрят не только на штамп регистрации, но и на то, было ли у ребенка право пользования квартирой и не ухудшили ли ему условия намеренно или по документам”, — пояснил Терехин.
Претензии могут появиться спустя длительное время – суд проверяет, когда человек мог узнать о нарушении своих прав. При принятии решения взвешивают массу обстоятельств. Как правило, квартиру либо возвращают в муниципальную собственность, либо суд признает долю за незаконно исключенным из приватизации.
Чтобы снизить риск купить проблемную квартиру, юрист советует тщательно проверять историю приватизации и полный комплект документов по передаче квартиры в собственность.