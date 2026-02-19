Рейтинг@Mail.ru
Названы опасные приложения, которые крадут деньги со счетов - РИА Новости, 19.02.2026
03:18 19.02.2026 (обновлено: 11:55 19.02.2026)
Названы опасные приложения, которые крадут деньги со счетов
Развитие технологий стало благом для злоумышленников: они маскируют под утилиты, приложения и программы самые зловредные вирусы. Из-за каких приложений можно... РИА Новости, 19.02.2026
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
1920
1920
true
Названы опасные приложения, которые крадут деньги со счетов

IT-специалист Цой предупредил об опасности трояна Falcon и шпиона ClayRat

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Развитие технологий стало благом для злоумышленников: они маскируют под утилиты, приложения и программы самые зловредные вирусы. Из-за каких приложений можно потерять сбережения, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры цифровой экономики факультета информационных технологий Университета "Синергия" Валентин Цой.
Он назвал в качестве примера троян Falcon, который при загрузке полностью имитирует установленное приложение. Не менее опасен троян-шпион ClayRat. Он расходится под видом полезных и актуальных приложений – например ИИ-агентов и платформ.
“ClayRat нацелен в том числе на биометрические данные, которые сегодня активно используются в повседневной жизни. Это делает вирус критически опасным для граждан в современном обществе”, — предупреждает Валентин Цой.
Такие зловреды дают злоумышленникам удаленный доступ к устройству пользователя и контроль над ним. Чтобы этого не допустить, следует загружать программы только из проверенных источников, заключил он.
