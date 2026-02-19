Названы опасные приложения, которые крадут деньги со счетов

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Развитие технологий стало благом для злоумышленников: они маскируют под утилиты, приложения и программы самые зловредные вирусы. Из-за каких приложений можно потерять сбережения, рассказал Развитие технологий стало благом для злоумышленников: они маскируют под утилиты, приложения и программы самые зловредные вирусы. Из-за каких приложений можно потерять сбережения, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры цифровой экономики факультета информационных технологий Университета "Синергия" Валентин Цой.

Он назвал в качестве примера троян Falcon, который при загрузке полностью имитирует установленное приложение. Не менее опасен троян-шпион ClayRat. Он расходится под видом полезных и актуальных приложений – например ИИ-агентов и платформ.

“ClayRat нацелен в том числе на биометрические данные, которые сегодня активно используются в повседневной жизни. Это делает вирус критически опасным для граждан в современном обществе”, — предупреждает Валентин Цой.