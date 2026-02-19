Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области локализовали пожар на нефтебазе - РИА Новости, 19.02.2026
10:54 19.02.2026
В Псковской области локализовали пожар на нефтебазе
В Псковской области локализовали пожар на нефтебазе
Пожар на Великолукской нефтебазе в Псковской области, который возник в результате атаки украинских беспилотников, локализован и частично потушен, пострадавших... РИА Новости, 19.02.2026
В Псковской области локализовали пожар на нефтебазе

В Псковской области локализовали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС. Архивное фото
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Пожар на Великолукской нефтебазе в Псковской области, который возник в результате атаки украинских беспилотников, локализован и частично потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Ранее в четверг Ведерников сообщал, что резервуар Великолукской нефтебазы в Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА ВСУ. Экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки, отмечал губернатор.
"Актуальная информация по Великим Лукам... Пожар локализован и частично потушен. Экстренные службы работают на месте и обеспечены всем необходимым", – написал Ведерников в своем канале в MAX.
Он добавил, что пострадавших нет.
