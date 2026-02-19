https://ria.ru/20260219/pozhar-2075409024.html
В Псковской области локализовали пожар на нефтебазе
В Псковской области локализовали пожар на нефтебазе - РИА Новости, 19.02.2026
В Псковской области локализовали пожар на нефтебазе
Пожар на Великолукской нефтебазе в Псковской области, который возник в результате атаки украинских беспилотников, локализован и частично потушен, пострадавших... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:54:00+03:00
2026-02-19T10:54:00+03:00
2026-02-19T10:54:00+03:00
происшествия
псковская область
михаил ведерников
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
https://ria.ru/20260219/ataka-2075356396.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область, михаил ведерников, вооруженные силы украины
Происшествия, Псковская область, Михаил Ведерников, Вооруженные силы Украины
В Псковской области локализовали пожар на нефтебазе
В Псковской области локализовали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА