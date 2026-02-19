https://ria.ru/20260219/pozhar-2075389393.html
Пожар на Ильском НПЗ потушили
Пожар на Ильском НПЗ потушили - РИА Новости, 19.02.2026
Пожар на Ильском НПЗ потушили
Пожар на Ильском НПЗ в Северском районе Кубани полностью потушен после атаки БПЛА в ночь на вторник, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 19.02.2026
краснодарский край
