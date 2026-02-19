Рейтинг@Mail.ru
14:53 19.02.2026
Путин: постановления пленума ВС должны иметь силу высочайшего повеления
Путин: постановления пленума ВС должны иметь силу высочайшего повеления
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Постановления пленума Верховного суда РФ должны иметь силу высочайшего повеления, это гарантирует стабильность и качество принимаемых решений, заявил президент России Владимир Путин.
"Постановления пленума Верховного суда, также впрочем как и решения Конституционного суда, должны иметь силу высочайшего повеления. Это, безусловно, гарантирует нам и стабильность законодательной деятельности, и качество принимаемых решений", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
Путин: принцип "вор должен сидеть в тюрьме" не всегда можно обосновать
РоссияВладимир Путин
 
 
