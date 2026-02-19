Подгузники из США, Британии и Польши появились в российских магазинах

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подгузники Huggies и Pampers, произведенные в США, а также в Великобритании, Польше и других европейских странах, появились в магазинах в нескольких российских городах, выяснили корреспонденты РИА Новости.
В Москве для покупателей доступны подгузники Huggies и Pampers из США, Польши и Германии. В Калининграде можно купить Huggies из Великобритании. В Рязани, Туле, Саратове и Иркутске продаются Pampers из Польши, а в Казани – Pampers производства Польши и Венгрии, а также Huggies из Чехии. В аптеках Хабаровска встречаются Huggies из Италии.
После начала спецоперации компания Procter & Gamble (бренды Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel) выступила с заявлением, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность, а количество доступных на рынке продуктов будет сокращено.
