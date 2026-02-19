Рейтинг@Mail.ru
Житель Камчатки получил 24 года за подготовку теракта по заданию Киева - РИА Новости, 19.02.2026
03:11 19.02.2026
Житель Камчатки получил 24 года за подготовку теракта по заданию Киева
Житель Камчатки получил 24 года за подготовку теракта по заданию Киева
происшествия
камчатка
киев
россия
тихоокеанский флотский военный суд
происшествия, камчатка, киев, россия, тихоокеанский флотский военный суд
Происшествия, Камчатка, Киев, Россия, Тихоокеанский флотский военный суд
Житель Камчатки получил 24 года за подготовку теракта по заданию Киева

Статуя богини Фемиды. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор участнику запрещенного военизированного объединения, задержанному сотрудниками УФСБ в декабре 2023 года, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.
"Тихоокеанский флотский военный суд признал жителя региона виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.
Следствие установило, что житель региона добровольно вступил в ряды запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации. От нее он получил задание подорвать военный комиссариат и центральный тепловой пункт в Петропавловске-Камчатском. Для этого он отправил зарубежному куратору снимки объектов и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. Намерения гражданина были пресечены сотрудниками органов безопасности. Кроме того, доказана его причастность к серии поджогов в краевом центре.
Апелляционный военный суд сократил срок отбывания наказания до 23 лет 11 месяцев, в остальной части приговор оставлен без изменения.
Заголовок открываемого материала