Житель Камчатки получил 24 года за подготовку теракта по заданию Киева

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор участнику запрещенного военизированного объединения, задержанному сотрудниками УФСБ в декабре 2023 года, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.
"Тихоокеанский флотский военный суд признал жителя региона виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.
Следствие установило, что житель региона добровольно вступил в ряды запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации. От нее он получил задание подорвать военный комиссариат и центральный тепловой пункт в Петропавловске-Камчатском. Для этого он отправил зарубежному куратору снимки объектов и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. Намерения гражданина были пресечены сотрудниками органов безопасности. Кроме того, доказана его причастность к серии поджогов в краевом центре.
Апелляционный военный суд сократил срок отбывания наказания до 23 лет 11 месяцев, в остальной части приговор оставлен без изменения.
