Как Петросян выиграть золото: полный расклад сил перед олимпийской битвой

Аделии Петросян нужно сделать последний шаг к олимпийской награде в чрезвычайно сложных условиях. РИА Новости Спорт рассказывает, на какие мины не должна наступить лучшая российская фигуристка.

Малинина в юбке видели?

На этой Олимпиаде во всех дисциплинах фигуристы, занимавшие пятое место после короткой программы, брали золото. Нет, это не ошибка: там, где чемпионом стал Гийом Сизерон с новой партнершей, уже давно соревнования открывает не короткий танец, а ритмический. А вот в мужском одиночном и парном катании что Михаил Шайдоров, что Рику Миура и Рюити Кихара поднимались на верхнюю ступень именно с промежуточного пятого места.

Да, если бы Юма Кагияма и Илья Малинин сделали без ошибок хотя бы упрощенный вариант своих программ, Шайдоров золота бы не получил. В случае спортивной пары из Японии расклад иной: арбитры так высоко оценили их произвольный прокат — аж на баллы мирового рекорда, что выступавшие следом дуэты даже в случае идеального исполнения программ почти наверняка бы достать Миуру и Кихару не смогли.

Даже поверхностный взгляд на ситуацию в женском турнире позволяет понять: если Петросян и сможет стать олимпийской чемпионкой, то, скорее, по сценарию Шайдорова. Пусть среди ее соперниц и нет "Малинина в юбке". Дело в том, что японская спортивная пара по умолчанию имела огромный перевес над соперниками в компонентах — то есть, говоря более понятным языком, в той части оценки, которая раньше называлась артистической и на которую максимально влияет рейтинг. А вот у Аделии (как и у казахстанца) такого перевеса нет. Наоборот, есть отставание: в короткой программе, по мнению судей, россиянка уступила в компонентах аж десяти фигуристкам.

Как показал пример Петра Гуменника, рассчитывать, что к произвольной программе ситуация заметно изменится, не приходится. Возможно, компоненты у Петросян и подрастут — но максимум на пару баллов.

Сможет ли Аделия эту фору, которая будет у соперниц в произвольной программе, отыграть? И все ли будет зависеть только от нее?

Без ультра-си шансов нет

Совершенно понятно, что для золота Петросян нужен чистый прокат. И очень желательно - программы с максимально сложным техническим контентом. Да, в ее заявке, которая появилась на официальном сайте Олимпиады, нет ни одного четверного прыжка. Но это почти точно для отвода глаз. Следовать опубликованному списку элементов фигуристы не обязаны. А на всех тренировках в Милане Аделия работала над четверным тулупом. Прыжком, который она восстановила к середине осени после смазанной из-за травмы предсезонной подготовки.

Если допустить, что Аделия исполнит произвольную без квадов, то с мечтой о золоте можно будет расстаться на 95%. И процентов на 80 — о медали в принципе. Японки Ами Накаи и Каори Сакамото после короткой программы опережают Петросян на 5,82 и 4,34 балла соответственно. Первая владеет тройным акселем, вторая без элементов ультра-си наверняка получит космическую вторую оценку. Идущая третьей американка Алиса Лю как действующая чемпионка мира тоже в плане компонентов имеет привилегированное положение. Наконец, еще одна японка Моне Тиба тоже по компонентам нашу фигуристку опередит. Чтобы при таком раскладе попасть в медали, нужен полный развал даже не одной, а нескольких соперниц, каждая из которых выйдет на лед, имея приличную фору.

© РИА Новости Этери Тутберидзе и Аделия Петросян © РИА Новости Этери Тутберидзе и Аделия Петросян

Будет ли сумасшествие?

Впрочем, то, что этот кейс крайне маловероятный, следует из слов тренеров Петросян. И Этери Тутберидзе в интервью Okko говорила, что без элементов ультра-си на Олимпиаде делать нечего, и Даниил Глейхенгауз после короткой программы уже в Милане откровенно признавал: надо будет атаковать пьедестал с четверными. "Мы хотим подниматься, а нам с этими баллами в любом случае надо будет подниматься в турнирной таблице, поэтому желательно сделать два (четверных) тулупа, — говорил он. — Но мы будем смотреть на ее состояние, как он будет получаться. Может, пойдем и в один. Нет такого, что из-за того, что надо, мы будем заниматься сумасшествием".

На тренировках в Италии четверной тулуп у нашей фигуристки получался. Да, не всегда — но, как свидетельствуют источники РИА Новости, следившие за Аделией, в достаточном количестве, чтобы она вставила его в программу не в качестве жеста отчаяния, а как рабочий инструмент для набора баллов. Да, в нынешнем сезоне на соревнованиях квад-тулуп у Петросян не получался, если не считать выступление вне конкурса на одном из этапов Гран-при России. Но каждый новый прокат начинается с чистого листа. А позволит ли ей чисто исполненная произвольная с одним или двумя четверными тулупами завоевать золотую медаль?

Подсчет показывает — и здесь, скорее всего, потребуется "помощь" со стороны соперниц — и в первую очередь Сакамото, которую стоит считать главной претенденткой на победу. Она получала на декабрьском Финале Гран-при за компоненты 74 балла. Петросян с чистым прокатом программы без ультра-си в олимпийском квалификационном турнире — 66. Пусть даже в Милане будет на пару баллов больше — все равно у трехкратной чемпионки мира фора около 6 баллов, а с учетом перевеса после короткой программы — 10 с лишним. При чистом прокате с двумя четверными Петросян должна получить за технику около 82-83 баллов. Сакамото за прокат без ультра-си на Финале Гран-при набирала 75 с копейками, а в командном турнире, с помарками — 73.

Не стоит забывать и об эмоциях, которые способны испытывать судьи. Сакамото заканчивает карьеру после Олимпиады, и если ее последнее выступление окажется безукоризненным, можно не сомневаться, что арбитры сделают все, чтобы отблагодарить японку за "выслугу лет". Таким образом, остается признать — Аделия даже при идеальном и самом технически насыщенном для себя прокате сможет опередить Каори, только если та подарит ей такую возможность.

Но с медалью трехкратная чемпионка России, если выступит максимально ударно, с Олимпиады почти наверняка уедет. Да, у лидирующей Накаи есть в арсенале тройной аксель, но нет железобетонной стабильности его исполнения по сезону — как и опыта выступлений под последним стартовым номером на турнирах такого масштаба. Впрочем, юность Накаи (ей всего 17 лет) может сыграть и в ее пользу — ведь чемпионки последних трех Олимпиад, Аделина Сотникова, Алина Загитова и Анна Щербакова, побеждали именно в таком или более раннем возрасте.