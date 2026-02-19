Рейтинг@Mail.ru
Аделия Петросян: трансляция произвольной программы фигуристки на Олимпиаде-2026
Фигурное катание
 
14:15 19.02.2026
Как Петросян выиграть золото: полный расклад сил перед олимпийской битвой
Аделия Петросян: трансляция произвольной программы фигуристки на Олимпиаде-2026
Как Петросян выиграть золото: полный расклад сил перед олимпийской битвой
Аделии Петросян нужно сделать последний шаг к олимпийской награде в чрезвычайно сложных условиях. РИА Новости Спорт рассказывает, на какие мины не должна... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
фигурное катание
каори сакамото
рюити кихара
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
алиса лю
ами накаи
авторы риа новости спорт
каори сакамото, рюити кихара, зимние олимпийские игры 2026, аделия петросян, алиса лю, ами накаи, авторы риа новости спорт
Фигурное катание, Каори Сакамото, Рюити Кихара, Зимние Олимпийские игры 2026, Аделия Петросян, Алиса Лю, Ами Накаи, Авторы РИА Новости Спорт
Как Петросян выиграть золото: полный расклад сил перед олимпийской битвой

Фигуристка Петросян 19 февраля выступит с произвольной программой на Олимпиаде

Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Аделии Петросян нужно сделать последний шаг к олимпийской награде в чрезвычайно сложных условиях. РИА Новости Спорт рассказывает, на какие мины не должна наступить лучшая российская фигуристка.

Малинина в юбке видели?

На этой Олимпиаде во всех дисциплинах фигуристы, занимавшие пятое место после короткой программы, брали золото. Нет, это не ошибка: там, где чемпионом стал Гийом Сизерон с новой партнершей, уже давно соревнования открывает не короткий танец, а ритмический. А вот в мужском одиночном и парном катании что Михаил Шайдоров, что Рику Миура и Рюити Кихара поднимались на верхнюю ступень именно с промежуточного пятого места.
Юма Кагияма
Да, если бы Юма Кагияма и Илья Малинин сделали без ошибок хотя бы упрощенный вариант своих программ, Шайдоров золота бы не получил. В случае спортивной пары из Японии расклад иной: арбитры так высоко оценили их произвольный прокат — аж на баллы мирового рекорда, что выступавшие следом дуэты даже в случае идеального исполнения программ почти наверняка бы достать Миуру и Кихару не смогли.
Даже поверхностный взгляд на ситуацию в женском турнире позволяет понять: если Петросян и сможет стать олимпийской чемпионкой, то, скорее, по сценарию Шайдорова. Пусть среди ее соперниц и нет "Малинина в юбке". Дело в том, что японская спортивная пара по умолчанию имела огромный перевес над соперниками в компонентах — то есть, говоря более понятным языком, в той части оценки, которая раньше называлась артистической и на которую максимально влияет рейтинг. А вот у Аделии (как и у казахстанца) такого перевеса нет. Наоборот, есть отставание: в короткой программе, по мнению судей, россиянка уступила в компонентах аж десяти фигуристкам.
Петр Гуменник
Как показал пример Петра Гуменника, рассчитывать, что к произвольной программе ситуация заметно изменится, не приходится. Возможно, компоненты у Петросян и подрастут — но максимум на пару баллов.
Сможет ли Аделия эту фору, которая будет у соперниц в произвольной программе, отыграть? И все ли будет зависеть только от нее?

Без ультра-си шансов нет

Совершенно понятно, что для золота Петросян нужен чистый прокат. И очень желательно - программы с максимально сложным техническим контентом. Да, в ее заявке, которая появилась на официальном сайте Олимпиады, нет ни одного четверного прыжка. Но это почти точно для отвода глаз. Следовать опубликованному списку элементов фигуристы не обязаны. А на всех тренировках в Милане Аделия работала над четверным тулупом. Прыжком, который она восстановила к середине осени после смазанной из-за травмы предсезонной подготовки.
Если допустить, что Аделия исполнит произвольную без квадов, то с мечтой о золоте можно будет расстаться на 95%. И процентов на 80 — о медали в принципе. Японки Ами Накаи и Каори Сакамото после короткой программы опережают Петросян на 5,82 и 4,34 балла соответственно. Первая владеет тройным акселем, вторая без элементов ультра-си наверняка получит космическую вторую оценку. Идущая третьей американка Алиса Лю как действующая чемпионка мира тоже в плане компонентов имеет привилегированное положение. Наконец, еще одна японка Моне Тиба тоже по компонентам нашу фигуристку опередит. Чтобы при таком раскладе попасть в медали, нужен полный развал даже не одной, а нескольких соперниц, каждая из которых выйдет на лед, имея приличную фору.
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян

Будет ли сумасшествие?

Впрочем, то, что этот кейс крайне маловероятный, следует из слов тренеров Петросян. И Этери Тутберидзе в интервью Okko говорила, что без элементов ультра-си на Олимпиаде делать нечего, и Даниил Глейхенгауз после короткой программы уже в Милане откровенно признавал: надо будет атаковать пьедестал с четверными. "Мы хотим подниматься, а нам с этими баллами в любом случае надо будет подниматься в турнирной таблице, поэтому желательно сделать два (четверных) тулупа, — говорил он. — Но мы будем смотреть на ее состояние, как он будет получаться. Может, пойдем и в один. Нет такого, что из-за того, что надо, мы будем заниматься сумасшествием".
На тренировках в Италии четверной тулуп у нашей фигуристки получался. Да, не всегда — но, как свидетельствуют источники РИА Новости, следившие за Аделией, в достаточном количестве, чтобы она вставила его в программу не в качестве жеста отчаяния, а как рабочий инструмент для набора баллов. Да, в нынешнем сезоне на соревнованиях квад-тулуп у Петросян не получался, если не считать выступление вне конкурса на одном из этапов Гран-при России. Но каждый новый прокат начинается с чистого листа. А позволит ли ей чисто исполненная произвольная с одним или двумя четверными тулупами завоевать золотую медаль?
Каори Сакамото
Подсчет показывает — и здесь, скорее всего, потребуется "помощь" со стороны соперниц — и в первую очередь Сакамото, которую стоит считать главной претенденткой на победу. Она получала на декабрьском Финале Гран-при за компоненты 74 балла. Петросян с чистым прокатом программы без ультра-си в олимпийском квалификационном турнире — 66. Пусть даже в Милане будет на пару баллов больше — все равно у трехкратной чемпионки мира фора около 6 баллов, а с учетом перевеса после короткой программы — 10 с лишним. При чистом прокате с двумя четверными Петросян должна получить за технику около 82-83 баллов. Сакамото за прокат без ультра-си на Финале Гран-при набирала 75 с копейками, а в командном турнире, с помарками — 73.
Не стоит забывать и об эмоциях, которые способны испытывать судьи. Сакамото заканчивает карьеру после Олимпиады, и если ее последнее выступление окажется безукоризненным, можно не сомневаться, что арбитры сделают все, чтобы отблагодарить японку за "выслугу лет". Таким образом, остается признать — Аделия даже при идеальном и самом технически насыщенном для себя прокате сможет опередить Каори, только если та подарит ей такую возможность.
Ами Накаи
Но с медалью трехкратная чемпионка России, если выступит максимально ударно, с Олимпиады почти наверняка уедет. Да, у лидирующей Накаи есть в арсенале тройной аксель, но нет железобетонной стабильности его исполнения по сезону — как и опыта выступлений под последним стартовым номером на турнирах такого масштаба. Впрочем, юность Накаи (ей всего 17 лет) может сыграть и в ее пользу — ведь чемпионки последних трех Олимпиад, Аделина Сотникова, Алина Загитова и Анна Щербакова, побеждали именно в таком или более раннем возрасте.
Как бы то ни было, не зря фигуристы, когда их спрашивают о медальных надеждах, чаще всего отвечают — главное сделать свое. А дальше — решат лед и нервы. Олимпиада в Милане уже дарила непредсказуемые развязки. Будем надеяться, что та, которая случится в ночь между четвергом и пятницей (Аделия выступит уже 20 февраля в 00:16 по московскому времени), окажется счастливой для всех нас.
Фигурное катание
 
