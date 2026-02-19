Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в рамках переговоров по Украине обсуждается демилитаризованная зона
03:59 19.02.2026 (обновлено: 07:40 19.02.2026)
СМИ: в рамках переговоров по Украине обсуждается демилитаризованная зона
Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что идея создания демилитаризованной зоны на востоке Украины обсуждается в ходе... РИА Новости, 19.02.2026
в мире, украина, россия, женева (город), владимир мединский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Женева (город), Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что идея создания демилитаризованной зоны на востоке Украины обсуждается в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.
По информации издания, участники переговоров также обсуждали создание зоны свободной торговли в рамках демилитаризованной зоны.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по Украине
18 февраля, 22:08
При этом камнем преткновения остаются вопросы о выводе войск с линии фронта и о том, как эта возможная демилитаризованная зона будет управляться. Согласно NYT, Украина настаивает на размещении в регионе международного миротворческого контингента.
Переговорщики обсуждали создание гражданской администрации для управления этой территорией после завершения конфликта, говорят источники газеты. По словам одного из них, в неё могли бы войти представители как России, так и Украины. Однако собеседник издания подчеркнул, что стороны пока далеки от соглашения.
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, стороны достигли значимого прогресса и договорились продолжить совместную работу над мирным соглашением.
Сотрудники полиции у отеля Интерконтиненталь в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве, сообщил источник
18 февраля, 21:25
 
В миреУкраинаРоссияЖенева (город)Владимир МединскийМирный план США по Украине
 
 
