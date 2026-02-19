СМИ: в рамках переговоров по Украине обсуждается демилитаризованная зона

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Американская газета Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что идея создания демилитаризованной зоны на востоке Украины обсуждается в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

По информации издания, участники переговоров также обсуждали создание зоны свободной торговли в рамках демилитаризованной зоны.

При этом камнем преткновения остаются вопросы о выводе войск с линии фронта и о том, как эта возможная демилитаризованная зона будет управляться. Согласно NYT, Украина настаивает на размещении в регионе международного миротворческого контингента.

Переговорщики обсуждали создание гражданской администрации для управления этой территорией после завершения конфликта, говорят источники газеты. По словам одного из них, в неё могли бы войти представители как России, так и Украины. Однако собеседник издания подчеркнул, что стороны пока далеки от соглашения.

Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.