СМИ: в рамках переговоров по Украине обсуждается демилитаризованная зона
Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что идея создания демилитаризованной зоны на востоке Украины обсуждается в ходе...
2026-02-19T03:59:00+03:00
2026-02-19T03:59:00+03:00
2026-02-19T07:40:00+03:00
в мире
украина
россия
женева (город)
владимир мединский
мирный план сша по украине
украина
россия
женева (город)
NYT: в рамках переговоров по Украине обсуждается идея демилитаризованной зоны
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости.
Американская газета New York Times
со ссылкой на источники утверждает, что идея создания демилитаризованной зоны на востоке Украины обсуждается в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.
По информации издания, участники переговоров также обсуждали создание зоны свободной торговли в рамках демилитаризованной зоны.
При этом камнем преткновения остаются вопросы о выводе войск с линии фронта и о том, как эта возможная демилитаризованная зона будет управляться. Согласно NYT, Украина настаивает на размещении в регионе международного миротворческого контингента.
Переговорщики обсуждали создание гражданской администрации для управления этой территорией после завершения конфликта, говорят источники газеты. По словам одного из них, в неё могли бы войти представители как России, так и Украины. Однако собеседник издания подчеркнул, что стороны пока далеки от соглашения.
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, стороны достигли значимого прогресса и договорились продолжить совместную работу над мирным соглашением.