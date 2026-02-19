https://ria.ru/20260219/ozhidanija-2075465233.html
Инфляционные ожидания россиян в феврале резко снизились
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в феврале резко снизились - до 13,1% с январских 13,7%, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка... РИА Новости, 19.02.2026
экономика
фонд "общественное мнение"
2026
Инфляционные ожидания россиян в феврале резко снизились до 13,1%