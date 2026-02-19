Рейтинг@Mail.ru
Инфляционные ожидания россиян в феврале резко снизились
13:35 19.02.2026
Инфляционные ожидания россиян в феврале резко снизились
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в феврале резко снизились - до 13,1% с январских 13,7%, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка... РИА Новости, 19.02.2026
экономика
фонд "общественное мнение"
https://ria.ru/20260213/infljatsija-2074278133.html
2026
экономика, фонд "общественное мнение"
Экономика, Фонд "Общественное мнение"
Инфляционные ожидания россиян в феврале резко снизились до 13,1%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в феврале резко снизились - до 13,1% с январских 13,7%, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
В январе инфляционные ожидания сохранились на уровне декабря 13,7%. В декабре они поднимались до 13,7% с 13,3% в ноябре.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Росстат сообщил уровень инфляции в январе
13 февраля, 19:37
 
Экономика
 
 
